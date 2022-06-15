Bursa Valiliği duyurdu! Nüfus müdürlükleri...

Bursa Valiliği, YKS adaylarının kimlik kartı başvuru işlemleri için hafta sonu açık olacak nüfus müdürlüklerini duyurdu.

Valilik'ten yapılan açıklama şöyle;

Yükseköğretim Kurumları Sınavina (YKS) katılacak adayların, T.C. kimlik kartı başvuru işlemleri için ilimiz Gemlik, Gürsu, İnegöl, Kestel, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım İlçe Nüfus Müdürlükleri 18/06/2022 Cumartesi günü 07:00-17:00 saatleri arasında, 19/06/2022 Pazar günü 07:00-15:30 saatleri arasında açık bulundurulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.