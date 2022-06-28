BURSA’DAKİ MİTİNG İÇİN İNEGÖL’DEN OTOBÜSLER KALDIRILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bazı açılışları gerçekleştirmek ve Bursalılar ile buluşmak için düzenlenecek programı belli oldu. Cumartesi günü Gökdere Meydanı’nda düzenlenecek olan miting için AK Parti İnegöl İlçe Başkanlığı’nın belirlediği 24 noktada vatandaşlar ücretsiz olarak otobüslerle Gökdere Meydanı’na götürülecek.

2 Temmuz Cumartesi günü Bursa'ya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gökdere Meydanı'nda yapılacak mitingde halkla buluşacak. Bazı açılışların da gerçekleştirileceği programa İnegöl’den de yoğun katılım olması bekleniyor. AK Parti İnegöl İlçe Başkanlığı, programa katılmak isteyen vatandaşlar için 24 ayrı nokta belirleyerek, bu noktalardan vatandaşların ücretsiz bir şekilde miting alanına gitmesini sağlayacak.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2 Temmuz Cumartesi günü Bursa'ya gelecek ve Gökdere Meydanı'nda yapılacak mitinge katılarak vatandaşlarımız ile buluşacak. Bazı açılışların da gerçekleştirileceği mitinge vatandaşlarımızın ücretsiz bir şekilde gidebilmeleri adına yaptığımız çalışmaları tamamladık. Bu kapsamda 24 ayrı noktada otobüslerimiz kalkacak. Belirlediğimiz noktalar; Çinili Camii önü, Merkez Ziraat Bankası önü, Baykoca AVM önü, Elgance Balo önü (Tuna 2), Göçmen Camii önü, Esentepe Camii önü, Kurşunlu Bld. Ek Hizmet Binası önü, Huzur Mahallesi Yeşil Camii önü, Havı Lütfullah Camii önü, Aşevi önü, Serhat Camii önü, Salı Pazarı (Yunus Emre Mahallesi), Akhisar Sağlık Ocağı önü, Osmaniye Ziraat Bankası önü, Fatih Camii önü, Mesudiye Asmalı Kahvehane önü, Samdağ İlköğretim Okulu önü, Cerrah Meydanı, Cumhuriyet Mahallesi karakol önü, Fatih Mahallesi Karakol önü, Tahtaköprü Camii meydanı, Yeni Mahalle Merkez Camii önü, Yenice Mahallesi Akçaabat yanı ve Yeniceköy belediye önü”

Konuşmalarını sürdüren Durmuş;

“Cumartesi günü belirlediğimiz noktalarda saat 13.00 itibari ile otobüsler kalkacak. Saat 13.00’dan önce vatandaşlarımızın belirlediğimiz noktalarda olmalarını rica ediyoruz. İnşallah binlerce kişi ile Cumhurbaşkanımızı İnegöl olarak karşılamak istiyoruz. Bu konudaki hazırlıklarımızı tamamladık.” dedi.