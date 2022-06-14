BUSKİ'DEN VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARI

Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ Genel Müdürlüğü Bursa bölgesindeki tüm kırsal mahallelere gönderdiği yazıda son iki aydaki düşük yağışlar nedeniyle bölgede içme ve kullanma suyunda tasarruf yapılması, içme suyunun tarımsal sulamada asla kullanılmaması konusunda çağrıda bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ Genel Müdürlüğü imzası ile kırsal mahallelere bir yazı gönderildi.

BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Devrim İzgi imzası ile kırsal mahalle muhtarlıklarına gönderilen yazıda e köyden mahalleye dönüşen yerleşim birimlerinde yaz aylarında içme suyu sorunları gözlemlenmektedir. Küresel ısınmadan kaynaklanan, kış aylarında ve son iki ayda yeterli yağış olmaması nedeniyle kırsal mahallelerimizde içme ve kullanma suyu temin edilen su kaynaklarında şimdiden azalmalar saptanmaktadır. Abonelerimizin içme ve kullanma suyunda sıkıntı yaşamamaları için su kullanımlarında tasarrufa dikkat etmeleri ve usulsüz su kullanımlarının önlenmesi gerekmektedir ifadelerine yer verildi.

İÇME SUYU İLE TARIMSAL SULAMA YAPMAYIN

BUSKİ'den yapılan yazılı uyarıda ayrıca vatandaşlara içme suyu ile tarımsal sulama yapılmaması çağrısında bulunularak şu görüşlere yer verildi; Bu nedenle köyden mahalleye dönüşen yerleşim birimlerinde içme ve kullanma suyunun bağ bahçe ve arazilerde kullanılması, kullanıldığının tespit edilmesi halinde ilgili yönetmeliğin usulsüz su kullanımı ile ilgili maddeleri uygulanarak işlem yapılacak ve abonelikleri iptal edilecektir.

Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2022, 13:44