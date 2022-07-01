BÜYÜKIŞIKLAR, DSP GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞINA ATANDI

DSP PM Üyesi ve İnegöl İlçe Başkanı Halil Büyükışıklar, DSP Genel Sekreter Yardımcılığına atandı. Büyükışıklar’ın görev tanımında “Bilişimden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı” var.

Konu hakkında açıklama yapan DSP Bursa İl Başkanı Hüseyin Cahit Akıncı; “DSP Örgütleri hız kesmeden 17 ilçede faaliyetlerini sürdürüyor. İnegöl İlçe Başkanımız Halil Büyükışıklar’da 2023 Genel Seçimler öncesi yeni bir yapılanmaya giden “Genel Sekreterlik” misyonunda yardımcılık görevine bizim referansımız liderimiz Genel Başkanımız Önder Aksakal’ın oluruyla atandı. Bursa olarak Güvercin Gazetesi çıkartıyorduk, 1 aydır da Güvercin TV de test yayını yapıyoruz. Bu iki projede emekleri olan bir arkadaşımızın Genel Merkeze yönetici vasfıyla atanmasından duyduğumuz memnuniyetin tarifi yok. Bu hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan şehrimize gelecek. T2 Hattı’nın yıllardır şehre bir hançer gibi saplandığını haykırıyoruz, bizce T2 Hattı bitirilmek yerine proje revizyonuna gidilmeliydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan geldiğinde bu hattı da açacak, umarız ki; bizim bu konudaki serzenişimizi gözüyle de görecektir” dedi.