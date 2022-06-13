CHP ilçe yönetimi mevsimlik işçileri ziyaret etti

CHP İnegöl İlçe Başkanı Kemal Torun dün Kurşunlu mahallesinde yağmur nedeniyle çadırları su altında kalan mevsimlik işçileri yerinde ziyaret etti.

Ziyaret sonrası bir açıklama yapan CHP İlçe Başkanı Kemal Torun;

"Ülkemizde uygulanan tarım politikaları tarım sektörüne gerekli önemi vermediğini gösteriyor. Bu sektörde istihdam edilen mevsimlik işçilerimize de gereken önem verilmemektedir.

Bunun en bariz örneğini dün ilçemizde etkili olan sağanak yağışın; Kurşunlu Mahallemize Şanlıurfa’dan gelen mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı çadır kentin sular altında kalması ile yaşamış olduk.

CHP olarak Kurşunlu Mahallemizdeki mevsimlik işçilerin bulunduğu çadır kentte yerinde incelemeler yaptığımızda gördüğümüz manzaranın 2022 yılının Türkiye’sine yakışmadığıdır.

Bizlere çadırlarının bir kısmının sular altında kaldığını, battaniyelerin, döşeklerinin ıslandığını, yiyeceklerin yenemeyecek duruma geldiğini söylediler bizlerde gözümüzle gördük.

CHP olarak diyoruz ki; bu kadar zor durumda kalan yatacak yerleri dahi kalmayan mevsimlik tarım işçilerimizi bir veya iki günlüğüne spor salonunda ya da başka bir barınma yerinde misafir edemez miydiniz?

Su baskını sonrası, sadece konaklama yerine mıcır dökerek biz yaptık oldu anlayışı ile sorumlulukların ne kadarı yerine getirilebilir. Sorumluların böyle durumlarda mevsimlik işçileri hatırlaması bu durumdan kaynaklı geçici çözümler üretmesi ise günü kurtarmaya yönelik politikalar olmaktan öteye geçemeyecektir.

Günümüz yaşam koşullarında geçici çözümler yerine kalıcı çözümler uygulanmalı. Alt yapısı tamamlanmış, konteyner yaşam alanları oluşturulmalıdır.

Bizle bu önerimizi mevsimlik işçileri ziyaret ettiğimizde de dile getirmiştik.

CHP iktidarında; MEVSİMLİK İŞÇİLERİN BARINMALARI VE ÇOCUKLARININ EĞİTİMİ NASIL OLACAK? İnsani koşulların tamamı hayata geçirilecek. Mevsimlik işçilerin karavanlarda kalması sağlanacak. Banyo ve tuvalet ihtiyaçları karşılanacak. Çocuklar için öğretmen olacak. Hiçbir çocuk eğitimsiz kalmayacak. Ziyaretimizde gördük ki çok sayıda öğrencimiz okulunu bırakmış ve ailesiyle birlikte çadır kentte yaşamaktadır.

Halbuki, mevsimlik tarım işçilerinin tarımsal üretimde önemi büyüktür. Çalışmak için gittikleri yerlerde tamamı branda ya da naylondan imal edilmiş çadırlarda konaklamalarından dolayı sağanak yağış, sel, su taşkını gibi doğal afetler karşısında yeterli olmayan bir koruma ile karşı karşıya kalmaktadırlar.

Doğal afetler açısından kırılgan bir yapıya sahip olan mevsimlik tarım işçilerinin yaşam koşullarının iyileştirilmesi açısından planlı ve sürdürülebilir bir afet programının hazırlanması, politika değişiklikleri ve farkındalık yaratacak çalışmaların yapılmasının bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Mevsimlik tarım işçilerinin insan onuruna yaraşır bir biçimde yaşamasını sağlamak, çalışma koşullarını güvence altına almak devletin görevidir."