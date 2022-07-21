CHP’DEN AKTAŞ’A İL ELEŞTİRİSİ

Cumhuriyet Halk Partisi İnegöl İlçe Sekreteri Bengül Kavlan, Alinur Aktaş’ın İnegöl’ün il olması ile alakalı yapmış olduğu açıklamaları eleştirerek, “Sayın Aktaş geçmişiyle çelişiyor” dedi.

Konu ile alakalı yazılı açıklama yapan Kavlan şu ifadeleri kullandı;

“Dün Bursa basınından bir köşe yazarının “İnegöl il olacak mı? Başkan Aktaş noktayı koydu…” adlı yazısını okuduk. İnegöl’de 13 yıl belediye başkanlığı yapan birinin bu sözleri nasıl sarf ettiğini inanın anlamakta güçlük çektik. İnegöl’ün il olmasına gerek olmadığı ve İl olmasının kısa sürede pek mümkün olmadığını söylemiş sayın Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş. İnegöllülerin İl olma hevesi yeniden ateşlenmişken sayın Aktaş’ın bu açıklamasın amacı neydi? Kimse anlam veremedi. Başkan Aktaş’ın geçmişte söyledikleriyle çelişmesi, İnegöl il olursa yeniden başkan seçilemem korkusu taşıdığı sorusunu akıllara getirdi.”

AKTAŞ, GEÇMİŞTE NE DEMİŞ?

“Geçmişe dönük sayın Aktaş’ın İnegöl’ün il olması ile alakalı ne düşündüğünü merak ederek biraz araştırdık. Karşımıza çıkan sonuç ise şu şekilde: “10 Ocak 2012 yer İnegöl ve o dönemin belediye başkanı Alinur Aktaş. Dönemin CHP Bursa Milletvekili sayın Turan Tayan'ın İnegöl yerel basını ile buluştuğu toplantıda, İnegöl'ün il olması ile alakalı yaptığı konuşmasın da "İnegöllülerin il olma isteği konusunda ses çıkarması lazım. İlk önce İnegöl'ün önde gelenlerinin bir araya gelip, Belediye Başkanının Başkanlığında ‘İnegöl'ün İl Olması’ ve Bursa Büyükşehir sınırları içerisine alınmaması konularını gündeme getirmeleri gerekiyor. Bununla alakalı bu zamana kadar bir ses çıkmadı şeklindeki yorumuna o dönemin İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş, cevap veriyor. İnegöl'ün İl Olması, Bursa'ya bağlanmaması konusunda Belediye ve İnegöl'ün önde gelenleri olarak ellerinden geleni yapıyoruz, İnegöl'ün il olması halinde kazançlarının anlatıldığı dosyayı Bakanlara ilettiklerini, artık sözün Ankara'da olduğunu söylüyor ve devam ediyor. 2002 yılından bu yana, 9,5 yıldır Türkiye’de il yapılan bir ilçe yok. Dolayısıyla benim bu konuyla alakalı olmayan bir şeyle ilgili yorum yapmam mümkün değil. Bir taraftan da AK Partinin tüzüğünde, il sayısının 100'e çıkarılması ile ilgili bir konu da söz konusu. Bu bağlamda İnegöl'ün il olmasını ben gerçekten arzu ederim. Bu konuda eğer bir şey çıkarsa bastırırız" diyor. Ve devam ediyor. İl olma konusuyla alakalı hazırladıkları dosyalarını Ankara’daki yetkililere verdiklerini, "Bu konudaki derdimizi heyecanımızı anlattık." İç İşleri Bakanı İnegöl'e geldiğinde kendisine de İnegöl’ün il olmasının hem İnegöl’e hem de Türkiye’ye getireceği faydaları anlattık. Sadece İnegöl açısından değil, Türkiye ekonomisi açısından da, İnegöl'de sanayi daha da gelişecek, İnegöl’e Üniversite gelecek gibi konuları ifade ettik. Dolayısıyla 'Belediye bastırsın' şeklindeki bir yaklaşımdan ziyade, sivil toplum kuruluşları da herkes de bir şeyler yapmaya çalışıyor ama bu sıralarda yine dernekler birliği platformunun da bir çalışması var. Dernekler Birliği, Başbakan Yardımcımız Bülent Arınç'la görüşecek. Dolayısıyla bizim üzerimize düşen bir şey varsa destek oluruz. Her türlü desteğe zaten hazırız" diye konuşmasını sürdürüyor. O dönemin CHP'li Milletvekillerinin 'İnegöl'ün il olma konusu TBMM'ye gelirse destek çıkarız' şeklindeki söylemlerine de yorum getiriyor Aktaş, "Bekara eş boşamak kolay diye bir ifadeyle. CHP İnegöl İlçe Başkanının ya da başka siyasi parti başkanlarının, dernek başkanlarının fikirlerini çok önemsiyorum ama nihayetinde bununla alakalı nihai karar mercii Bakanlar Kurulu ve TBMM'dir. İnşallah böyle bir şey gündeme gelir de, bizde istifade ederiz” şeklinde konuşmuş.

ŞİMDİ NE DEMİŞ?

Olay Gazetesi yazarı Yaman Kaya’nın köşe yazısına göre: “Bayburt yolculuklarında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile sohbet etme fırsatı bulduklarını. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz’ün 81 olan il sayısı 100’e çıkacak açıklamasıyla yeniden alevlenen İnegöl il olacak mı tartışmalarını 2004-2017 yılları arasında İnegöl Belediye Başkanlığı yapan Alinur Aktaş'ın konu İnegöl’ün il olmasına geldiğinde konuyla ilgili dikkat çeken sözler sarf ettiğinden bahsediyor. Başkan Aktaş'ın, “Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevim boyunca 100 il konusunun Ankara’da nokta kadar muhabbetini duymadım” dediğini ve “Bir şehri geliştirmenin yöntemi vilayet yapmak değil.” dediğini ve sonrasında Başkan Aktaş'ın, il sayısının artmasının devlete getirdiği yüklere de dikkat çekerek konuyu bir yer ne kadar oy getiriyor perspektifinin dışında değerlendirdiğinin de altını çizdiğinden bahsediyor. Sormadan edemiyoruz 10 Ocak 2012’den buyana ne değişti sayın Aktaş? Ülke ekonomisine getireceği katkılara ne oldu? Şimdi ne oldu da İnegöl’ün il olması mümkün değil? İnegöl il olmayı hak etmiyor diyorsun sayın Aktaş? Bir yer ne kadar oy getirirden çok o yer sizi tekrar Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı yapar mı diye bakınca insan doğup büyüdüğü ekmeğini yediği yerin menfaat ve çıkarlarını düşünmeden kendi menfaatlerine bakınca İnegöl’ün il olması mümkün değil diyor. Yoksa sayın Aktaş, İnegöl İl olursa Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olamayacağını olamayacağınızdan mı korkuyorsunuz? Daha önce de söylediğimiz gibi İnegöl'ün il olması siyaset üstü bir durum. İnegöl'ü millet ittifakının iktidarında il yapacağız sözümüz sözdür.”