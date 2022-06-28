CHP’DEN EKMEK ÜRETİMİ ELEŞTİRİSİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in meslek liselerinde ekmek fabrikası kurulacağı ve vatandaşın ucuz ekmekle buluşturulacağı yönündeki açıklamasının ardından CHP İlçe Sekreteri Bengül Kavlan İnegöl’de satılan halk ekmek fabrikasını hatırlatarak eleştirilerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, meslek liselerinde ekmek üretileceğini açıkladı. Türkiye genelinde 100 meslek lisesinde ekmek fabrikası kurulacağını söyleyen Özer, üretim kapasitesinin ise günlük 1 milyon olacağını belirtti.

Bakan Özer’in bu açıklamasının ardından CHP İlçe Sekreteri Bengül Kavlan, İnegöl’de kısa bir süre önce satılan ekmek fabrikası yeniden gündeme getirdi. Kavlan; “Seçim öncesinde vermiş oldukları vaatleri yerine getirebilmek için vatandaşın ekmek fabrikasını sattılar” dedi.

Bengül Kavlan’ın konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;

FİYAT ARTIŞININ SUÇU FIRINCILARDA MI?

“Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Türkiye'de 81 ilde 100 noktadaki meslek lisemize ekmek fabrikası kuracağız. Günlük 1 milyon ekmek üretimiyle, o liselerin satış büfelerinde vatandaşlarımızı düşük fiyatlı ekmekle buluşturacağız" demiş. Sanki ekmekteki fiyat artışının suçu fırıncılar der gibi. Ekonomide gelinen noktayı buradan anlıyoruz. Gerçekten mevcut iktidar süreç yönetimi ve attıkları adımlarla vatandaşın aklıyla alay ediyor. Un yapacak buğday bulursanız, ekmek yapacak da un bulursunuz. Vatandaşı daha ucuz ekmekle buluşturmak isteyen sayın bakan ve AK Parti iktidarı neden çiftçiyi bitirdi? Girdi maliyetleri ortadayken, ucuz ekmeği siz ancak meslek liselerinden satarsınız. O ekmek de ne kadar ucuz olur hep birlikte göreceğiz!”

KENDİ VAATLERİNİ YERİNE GETİREBİLMEK İÇİN BİZİM OLANI SATTILAR!

“İnegöllü tüm hemşerilerimin bildiği üzere iki hafta önce ilçemizde halk ekmek fabrikası satıldı. İktidarın bakanıyla belediye başkanı arasında ne gibi bir politika veya amaç farkı vardır ki bu ekmek fabrikası bu kadar basit bir şekilde satıldı. İnegöl Belediyesi’ne ait taşınmazların Belediye Encümenince 08.06.2022 Çarşamba günü, saat 10.00’da İnegöl Belediyesi Ek Hizmet Binası Belediye Meclis Salonunda Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesince kapalı teklif usulü ile satışı yapılarak İnegöl Halk Ekmek fabrikası satıldı. Bu kadim şehre ihanet ediyorsunuz dememize rağmen. İnegöl Halk Ekmek fabrikası neden satıldı peki hiç sordunuz mu? 30 ilden büyük İthalat ve ihracat fazlası veren mobilyanın başkenti dediğimiz bir şehirde halk ekmek fabrikası neden satılır? Seçim öncesi vermiş oldukları vaatleri yerine getirmedikleri için mi sattılar? Şimdi bu vaatlerini bizim olanı yani sattıkları ekmek fabrikası ile yerine mi getirecekler? Tekrar oy istemek için yüzleri olsun diye bunların hepsi.”

NEDEN TAŞIMALI SİSTEM İLE EKMEK GELİYOR?

“1979 da üretime başlayan İnegöl Halk Ekmek Fabrikası 2010 yılında hayır denmesine rağmen özelleştirildiğini hatırlatmıştık. Bugün gelinen noktada ise artık üretim yapan bir halk ekmek fabrikası yok. Şirket mantığı ile bakılmadan dar gelirli vatandaşlara hizmet mantığı güdülseydi ve doğru bir şekilde yönetilseydi, zarar etmeyi bırakın kâr bile elde edecek bir hizmet kurumu neye istinaden kapatılır ve satılır sormak istiyoruz. 300 bin nüfuslu bir şehre neden taşımalı sistem ile ekmek getirilir? Dediğimizde tamda sayın bakanın "vatandaşlarımızı düşük fiyatlı ekmekle buluşturacağız" aklımıza geliyor. Devlet halkına iyi bir yaşam sunmak ile mükelleftir. Bursa'dan taşımalı sistem ile ekmek getireceğinize fabrikayı faaliyete geçirip İnegöl halkına uygun fiyata ekmeğe ulaşma imkanı sağlayın demiştik. İnegöl insanına da belediye olarak istihdam sağlamış olursunuz da demiştik.”

YENİDEN YAPILSA SATILDIĞI BEDEL YETERLİ Mİ?

“Fabrika ekmek fiyatları için bir denge unsuruydu. Bugün aynı ekmek fabrikasını yerine koyalım desek ihale den alınan bedel yeterli mi? Satılan fabrikanın içindeki malzeme, alan kişi tarafından hurdaya satılsa ihale bedelini fazlasını mı çıkartıyor? 81 ilin 30 tanesinden büyük İnegöl'deki mesleki eğitim yapan lise de bir Halk Ekmek fabrikası kurulacak mı?”