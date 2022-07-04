CHP’DEN ZAMLARA TEPKİ

CHP İlçe Başkanı Kemal Torun, son günlerde yapılan ekmek ve ulaşım zamlarına tepki gösterdi.

Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan CHP İlçe Başkanı Kemal Torun, “Nisan ayında ilçemizde ve Bursa’da ulaşıma yapılan zammın üzerinden üç ay geçmesine rağmen yüzde 18’in üzerinde yeni bir zam yapıldı. Ulaşım komisyonu acaba bu zamları yaparken yoksul halkımızı hiç düşünmüyor mu? Emekçilerimiz ve emekliler zamlı maaşını almadan, yeni zamlarla karşılaştılar. Daha iki gün önce 3 TL olan ekmek 4 TL’ye çıkartılarak vatandaşın dört ekmek yerine ancak üç ekmek alabildiği unutulmamalıdır. Bu zamlar, temel tüketim maddeleri başta olmak üzere ardı ardına gelmektedir. Bunun nedeni ülkemizin iyi idare edilemeyişidir. Hazine, devlet ciddiyetinden uzak birileri tarafından çarçur edilmektedir. Üretim aşamasında üretici desteklenmeden enflasyon düşmez. Oysa ki; üreticiye değil, ithalat edilen ürünlerin gümrük vergileri sıfırlanarak ithalatçı firmalar ve aracılar desteklenmektedir. Birileri ülke kaynaklarımızı çarçur ederken vatandaşlarımız açlık sınırı altında yaşamaya terk edilmiştir. Son örnek Sayın Binali Yıldırım’ın Cumhurbaşkanı’nın uçağı ile seyahat etmesi ülke kaynaklarının har vurup harman savrulmasının son örneğidir. Kamu oyunun dikkatine sunarım.”