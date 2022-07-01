Devrim Kosova başarıya doymuyor

İnegöl’ün en köklü özel öğretim kurumlarından biri Özel Devrim Kosova Okulları 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde gerek akademik yarışmalarda gerekse sportif yarışmalarda kupa ve madalyalara ambargo koydu. Yılsonu değerlendirme toplantısında gazetecilerle buluşan Okul Kurucusu Devrim Kosova, “Vermiş olduğumuz emeğin karşılığını aldığımız için mutluyuz.”dedi.

15 yıldır İnegöl’de özel öğretim kurumu olarak hizmet veren Özel Devrim Kosova Okulları, 2021-2022 eğitim-öğretim yılını İnegöl’de görev yapan basın mensupları ile bir araya gelerek değerlendirdi.

Merkez Kampüs Müdürü Özer Yılmaz ve Kozluca Kampüsü Müdürü İbrahim Ergin’in de katıldığı basın toplantısında konuşan Özel Devrim Kosova Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Devrim Kosova, 2021-2022 eğitim öğretim döneminin kendilerini için başarılarla dolu bir yıl olarak geçtiğini söyledi.

Bizler eğitim kurumu olarak, çocuklarımızı dünya vatandaşı olarak yetiştirmek üzere burada bulunuyoruz. Bunun için ‘yabancı dil’ çok önemlidir. Hali hazırda okulumuzda hazırlık sınıfı olarak geçen 5. Sınıfta 16 saat, tüm şubelerde ise 10 saatin üzerinde İngilizce dersi verilmektedir. Aynı zamanda öğrencilerimiz anasınıfından liseye kadar Robotik Kodlama eğitimi alarak algoritmik düşünce becerisi kazandırıyoruz. Bu sayede Türkiye’nin geleceğini yetiştiriyoruz. Türkiye’nin ilerlemesinin yolu eğitimden geçiyor. Türkiye’nin geleceği olan çocuklarımızın bir dünya vatandaşı olarak mezun olabilmeleri için çalışıyoruz. Öğrencilerimize Erasmus+ projeleri ile dünya standartlarında bir eğitim sağlıyoruz. Ayrışmadan, ayrıştırmadan, yarıştırmadan kaliteli ve nitelikli eğitim vermek bizim okullarımızın ana vizyonudur. Aynı zaman da özellikle kız çocuklarının eğitim almasına çok önem veriyoruz. Geleceğimizin çocuklarını şekillendirecek kızlarımızın mutlaka eğitim almalarına ancak bu sayede muasır medeniyetler seviyesine ulaşabileceğimizin inancını taşıyoruz. ”dedi.

Gerek akademik yarışmalarda gerekse sportif yarışmalarda yıl boyunca onlarca kupa ve madalya kazandıklarını ifade eden Devrim Kosova, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da LGS de yine büyük başarılar elde ettik. Ülkemizdeki en prestijli okullar olan Galatasaray, Kabataş, Robert Koleji gibi okullara öğrenci göndereceğimiz için mutluyuz.”dedi.

Açıldıkları günden bugüne kadar başarılarını katlayarak büyüttüklerini sözlerine ekleyen Kosova, “Yıl boyunca yoğun bir tempo ile çalışıyoruz. Anaokulundan liseye kadar geniş bir alanda hizmet veriyoruz. Biz sadece eğitim vermiyoruz, bir nesil yetiştiriyoruz. Elbette onları eğitim hayatları boyunca lazım olacak bilgi ve beceriyle onları donatıyoruz. Ancak salt bunların iyi bir insan olmak için yeterli olmadığını biliyoruz. Bu yüzden Devrim Kosova ailesi olarak onların kalplerine dokunarak, kaliteli, iyi donanımlı yetişmiş bireyler olmalarını istiyoruz. Bu manada üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getirmiş olmanın mutluluğu içerisindeyiz.”dedi.