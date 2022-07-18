EL EMEĞİ ÜRÜNLER GÖRÜCÜYE ÇIKTI



İnegöl Belediyesi 35. Kültür Sanat Festivali’nin bir diğer ayağı olan çadırlar bölgesinde hemşeri dernekleri kültürlerini yaşatmaya devam ederken, kooperatifler başta olmak üzere İnegöl Belediyesi de İNESMEK bünyesinde kursiyerler tarafından üretilen el emeği ürünlerini sergiliyor.

İnegöl Belediyesi 35. Kültür Sanat Festivali’nde bir yeniliğe daha imza atarak bu yıl ilk kez İNESMEK bünyesinde üretilen el emeği ürünleri ‘’Nakış Nakış Mutluluk İnesmek Genel Sergisi’nde’’ izlenime sundu. Aynı zamanda çadır alanında damaklardaki asırlık lezzetlerin tek çatı altında toplandığı Gastro İnegöl mutfağının tanıtımı da vatandaşlara yapıldı.

EL EMEĞİNDEN SANATA; ‘’NAKIŞ NAKIŞ MUTLULUK’’

İnegöl Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İNESMEK) bünyesinde tamamıyla kursiyerler tarafından üretilen 16 branştaki el emeği ürünler festival alanında bulunan çadırlar bölgesinde ‘’Nakış Nakış Mutluluk İnesmek Genel Sergisi’nde’’ izlenime sunuldu. Festivalin ilk gününde serginin açılışı gerçekleştirildi. Sergi açılışına; İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Bulgaristan Borino Belediye Başkanı Mustafa Karahmed, siyasi parti temsilcileri, hemşeri dernekleri ve sivil toplum örgütlerinin başkan ve yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

YIL BOYUNCA İLMEK İLMEK İŞLENDİ VE ESER HALİNE DÖNÜŞTÜ

Açılış öncesi alanda bir konuşma yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İNESMEK kursiyerlerinin yıl boyunca ilmek ilmek işledikleri ürünlerin eser haline dönüştüğünü söyledi. Başkan Alper Taban açıklamasında, ‘’Festivalimizin ilk günü ve İnesmek sergimizi festivalimizin içine koymuş olduk. Burada çok ciddi bir el emeği göz nuru var. Yıl boyunca yapılan çalışmalar ilmek ilmek işlendi ve eser haline dönüştürüldü. Bunlarında biz yıl içerisinde sergilerini yaparak vatandaşlarımıza sunmuş oluyoruz. Hem de kursiyerlerimiz olsun, değerli öğretmenlerimiz olsun bu konuda katkı koyan tüm arkadaşlarımızın el emeğini aslında gün yüzüne çıkarmış oluyoruz. Ben bu süreçte emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Burada 16 branşta ürünleri göreceğiz. Amigurimi, nakış, tahta baskı, giyim, ahşap dağlama, ahşap oyma, holografi, yağlı boya, 3 boyutlu kağıt rölyef çalışmaları, çeyiz ürünleri, dekoratif ahşap boyama, Wayuu çanta, iğne oyası, dantel gibi ürünleri burada göreceksiniz. Yine İnesmek Butik ürünlerini, dekoratif ahşap süslemelerini ve çini atölyelerini, geleneksel el sanatları atölyelerini, örgü, üfleme, ahşap oyma atölyesi, seramik holografi ve atölyelerini baskı atölyelerinden çıkan ürünleri görmüş olacağız. Bunlar kolay olmuyor, zaman içerisinde kursiyerlerimizin devam ederek ortaya koyduğu emekle. Dolayısıyla çok değerli ve kıymetli eserler. Sizlerde hak vereceksiniz gezdiğinizde. Ben katılımlarınızdan dolayı tekraren çok teşekkür ediyorum. Yapılan çalışmaların şehrimize ve hizmet eden herkese hayırlar getirmesini diliyorum. ’dedi.

Konuşma sonrası sergi açılışı için kurdele kesildi. Ardından ise İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve protokol üyeleri sergi çadırını gezerek el emeği ürünleri inceledi.

