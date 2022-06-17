ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN EL EMEĞİ GÖZ NURU ÜRÜNLERİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Halk Eğitim Merkezi tarafından İnegöl Belediyesi Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezinde açılan el sanatları kursunda öğrencilerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı boyunca hazırladığı ürünler, İnegöl AVM sergi salonunda görücüye çıktı.

İnegöl Belediyesi Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde 2021-2022 eğitim öğretim yılı çalışmaları kapsamında el sanatları kursu düzenlendi. Halk Eğitim Merkezinde görevli öğretmenler; Füsun Kazımlar ile Özlem Organ tarafından yıl boyunca öğrencilere Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezinde eğitimler verildi.

2021-2022 eğitim öğretim yılı boyunca süren kurs süresince her gün farklı bir alanda yapılan el sanatları çalışmalarına Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezinden 6 öğrenci katıldı. Engelli öğrencilerin öğretmenleri nezaretinde yaptıkları çalışmalar, bugün İnegöl AVM sergi salonunda düzenlenen sergi ile görücüye çıktı. Resim, tablo ve muhtelif el sanatları eserlerinin yer aldığı sergi aynı zamanda tüm ürünlerin Sıfır Atık Projesi kapsamında geri dönüşüm malzemelerinden yapılmış olmasıyla ayrı bir önem arz ederken, sergi açılışına da ilgi yoğun oldu.

Sergi açılışında Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Göktürk, kısa bir selamlama konuşması yaptı. İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa da kürsüden konuklara hitaben bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile serginin açılışı yapılırken, daha sonra engelli öğrencilerin bir yıllık el emeği göz nuru eserleri incelendi. Sergilenen ürünler katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.