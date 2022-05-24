Fatih Erbakan'ın İnegöl programı belli oldu

Yeniden Refah Partisi İnegöl İlçe Başkanı İlhan Baykan, Fatih Erbakan’ın İnegöl’e geleceğini açıklayarak programı hakkında bilgi verdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan 26 Mayıs perşembe günü İnegöl’e gelecek. Programla alakalı detayları paylaşan İnegöl İlçe Başkanı İlhan Baykan, “Genel Başkanımız öğlen namazında İshakpaşa Camii’nde olacak ve namaz çıkışında esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek Atatürk Bulvarı’ndaki üye tanıtım standını ziyaret edecek” dedi.

Türkiye’nin kurtuluşu için Milli Görüş anlayışının ve Fatih Erbakan’ın bir fırsat olduğunu belirten Baykan açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

PARTİMİZİN TÜM ALANLARDA PROJELERİ HAZIRDIR

“ Milli Görüş hareketi ülkemiz, İslam alemi ve tüm insanlık için çok büyük bir zenginliktir. Milli Görüş zihniyetinin temsilcisi Yeniden Refah Partisi de bu ülke, İslam alemi ve tüm insanlık için büyük bir fırsattır. Ülke halkımızın bu zenginliği nimete çevirebilmesi yani istifade edebilmesi için Yeniden Refah Partimizi bir an önce, koşulsuz ve şartsız, zaman kaybetmeden meclise, iktidara getirmelidir. Milletimizin inancı, tarihi, geleneği ve geleceği olan zihniyetin temsilcisi Yeniden Refah Partisi olarak tarım ve hayvancılıkta, sanayide, eğitimde, sağlıkta, teknoloji ve tüm alanlarda plan ve projeleri ile hazırdır. Ahlak ve Maneviyat olarak toplumumuzu yeniden olması gerektiği seviyeye getirecek projelerin de biran evvel başlatılması için, siyasette özlenen seviyeyi ve nezaketi kazanmak için Yeniden Refah Partisi ülkeyi yönetmelidir.”

TÜM İLÇE HALKIMIZI BEKLİYORUZ

“Ülkemizin ve milletimizin hak ettiği refah, bolluk ve bereket dönemine yeniden geçebilmesi için, yeni bir dönemin, yeni bir çağın müjdecisi, merhum liderimiz Erbakan Hocamızın maddi manevi tedrisatından geçmiş, genel başkanımız sayın Dr. Fatih Erbakan İnegöl’ümüzde olacak. 26.05.2022 perşembe günü öğle namazını İshakpaşa Camii’nde kılacak olan genel başkanımız, namaz çıkışında esnaf ziyaretlerinde bulunacak. Akabinde ise Atatürk Bulvarı ve Uzun Sokak girişinde kurulacak olan üye ve tanıtım standını ziyaret ederek halkımızı selamlayacaktır. Tüm ilçe halkımızı bekliyoruz.”