FATİH'İN GEMİSİ İNEGÖL SOKAKLARINDA KARADAN YÜRÜTÜLECEK

İstanbul’un fethinin 569’ncü yılı kutlamaları kapsamında Ateş Karıncaları Gençlik Hareketi Derneği ve Ensar Vakfı İnegöl şubesi tarafından hazırlanan Fatih Sultan Mehmet’in temsili gemisi İnegöl’ün caddelerinde karadan yürütülecek.

Düzenlenecek olan İstanbul’un fetih kutlamasıyla ilgili bilgiler veren Ensar Vakfı İnegöl Şubesi Başkanı Sinan Gültekin, “İstanbul’un fetih coşkusunu hemşerilerimizle beraber yaşamak için böyle bir program hazırladık. 29 Mayıs 2022 Pazar günü saat 17.00’de belediye önünden başlayacak olan programımız temsili olarak yapmış olduğumuz geminin Atatürk anıtı önüne kadar İnegöl Tarihi Mehteri eşliğinde halatlarla çekilerek getirilmesiyle devam edecek. Burada yine Tarihi mehter marşlarımız, kılıç kalkan gösterimiz ve selamlama konuşmalarımız olacaktır” dedi.

Ateş Karıncaları Derneği Başkanı Tarık Bostancı, “ Fetih ruhunu kazanmış bir kişi kesinlikle hayata umutla bakar. Bizler de hepimiz fetih ruhunu omuzlarında ve gönüllerinde yaşayan birer Türkiye vatandaşıyız. Osmanlı´nın torunlarıyız. Geçmişimizi bilmemiz lazım. 21 yaşında çağ açıp çağ kapatmış ve olmaz denilen bir şeyi yapmış Fatih Sultan Mehmet Han´ın torunları olarak bizlerde temsili olarakta olsa gemiye omuz vereceğiz.. Bizlere düşen bu şerefli tarihte geçmişimizi bilmektir. Bildiğimiz güzel bir söz var; geçmişini bilmeyen geleceğine ışık tutamaz. 21. yüzyılın evlatları olarak Siyonizm ve katil Amerika´nın her geçen yıl daha şiddetli olan düşmanlarıyız. İnsanlığın kanını emen ve sömürüp yok etmeye çalışan zihniyetin düşmanlarıyız. Fetih ruhunu kaybettikten sonra insanlar üzerimizde soykırım yapıyorlar. Bizler de geçmişini bilerek bu düzene bir dur dememiz gerektiğinin farkında olmalıyız. Bugün geçmişimize en çok aşılamamız gereken tarihe damga vuran şahsiyetleri tanıtmaktır. Bir takım televizyon programları ve yönlendirmeler gençliğimizi popstar, megastar ve bizim starımız olmayan diğer starlara müptela bir hayat yaşatmakta. Bu bozuk düzene dur diyerek gençlerimizi geçmişiyle tanıştırmak istiyoruz. O yüzden 10 metrelik uzunluğunda yelkenleri ile birlikte 8 metre yüksekliğindeki Fatih’in gemisini hep beraber çekmek ve o tarihi şuuru beraber yaşamak için 7 den 70 e herkesi bu Pazar günü saat 17.00’de belediye önünde bekliyoruz.” dedi.