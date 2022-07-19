FESTİVAL COŞKUSU TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği 35. Uluslararası Kültür Sanat Festivali tüm hızıyla sürüyor. Yerli ve yabancı ekiplerin halk dansları gösterileriyle renk kattığı festivalde, ikinci Altın Mobilya Halk Dansları Yarışması değerlendirme gecesi büyük bir coşkuya sahne oldu.

İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği 35. Uluslararası Kültür Sanat Festivali tüm hızıyla sürüyor. Cumartesi günü yapılan muhteşem kortej ve gala gecesiyle start alan ve bu yıl daha kapsamlı şekilde genişletilmiş bir format ile düzenlenen festivalin üçüncü gecesi de büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Birbirinden farklı gösterilerle süslenen 35. Uluslararası Kültür Sanat Festivali kapsamında İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ve 9 yerel derneğin halk dansları ekibi ile birlikte bu yıl; Özbekistan, KKTC, Gürcistan, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Meksika, Kazakistan ve Endonezya’dan gelen halk dansları ekipleri İnegöllüler için hazırladıkları sahne şovlarını sunuyor.

ALTIN MOBİLYA HEYECANI SÜRÜYOR

35. Uluslararası Kültür Sanat Festivalinin üçüncü gününde bu yıl 3 ayrı dans gösterisinin değerlendirilerek dereceye girenlerin belirleneceği 8. Altın Mobilya Halk Dansları Yarışmasının ikinci değerlendirme gecesi gerçekleştirildi. Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde bulunan Amfi Tiyatroda 9 misafir ülke ekibi Pazartesi akşamı ikinci gösterileriyle yer alırken, aynı zamanda 5 yerel dernek ekibi de sundukları halk dansları ile geceye renk kattı. Kaymakam Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve yüzlerce vatandaşın izlediği programda farklı kültürlere ait danslar izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Yurt dışından gelen misafir ekiplerin gösterileri jüri üyeleri tarafından ilgiyle takip edilerek puanlamalar yapıldı. 8. Altın Mobilya Halk Dansları Yarışmasının finali ve ödül töreni ise Çarşamba akşamı gerçekleştirilecek.

