FESTİVAL COŞKUSU TÜM ŞEHRE YAYILDI

İnegöl Belediyesi tarafından bu yıl 35’incisi düzenlenen Uluslararası Kültür Sanat Festivali’nin coşkusu tüm şehri sardı. Kültürlerin kaynaştığı bir organizasyon haline gelen festivalin dış park gösterileriyle, halk dansları ekipleri şehrin dört bir köşesinde ilçe halkına birbirinden güzel koreografiler sundu.

İnegöl Belediyesi tarafından 16 Temmuz Cumartesi günü startı verilen 35’inci Uluslararası Kültür Sanat Festivali’nin coşkusu tüm şehri sardı. Festival kapsamında belirlenen bölgelerde gerçekleştirilen Dış Park Gösterileriyle, yurt dışından gelen misafir ekiplerin halk dansları gösterileri ilçe halkıyla buluşuyor.

24 SAAT SÜREN ŞÖLEN

Dış park gösterileri ile organizasyonun heyecanı ve coşkusu tüm şehre yayılırken, bu etkinliklerle beraber gündüz dış park gösterileri, akşam kültür derneklerinin örf, adet ve geleneklerinden kesitler sundukları çadır etkinlikleri ve Açık Hava Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilen farklı kültürlerin halk dansları ekiplerinin sergiledikleri oyunlarla birlikte festival adeta 24 saat yaşanıyor.

3 FARKLI NOKTADA ETKİNLİK

Farklı coğrafyalardan farklı kültürlerin birleştiği ve kaynaştığı bir organizasyona ev sahipliği yapan İnegöl, halk dansları ekiplerinin sundukları gösteriler ile festivalin coşkusuna ortak oluyor. Bu kapsamda Salı günü şehrin 3 farklı noktasında ilçe halkıyla buluşan yabancı ekipler, sergiledikleri oyunlar ile kültürlerinden izleri sahneye taşıdılar. Dış Park Gösterileri; çarşı merkezinde Uzun Sokak Girişi, Heykel Önü ve İnegöl AVM’de gerçekleştirildi. İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği Dış Park etkinliklerinde; Bulgaristan, KKTC ve Gürcistan saat 15.00’da Heykel alanında gösterilerini sundu. Makedonya, Kazakistan ve Endonezya 16.00’da Çarşı içinde İnegöllülerle buluştu. Özbekistan, Bosna ve Meksika ekipleri ise 17.00’da İnegöl AVM’de şovlarını sundular. Ekipler, sahneledikleri gösterilerle beğeni topladı.