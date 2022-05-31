GALATASARAYLILARDA ÖZER EFE DÖNEMİ

İnegöl Galatasaraylı Taraftar Derneği’nde önceki akşam yapılan kongrede başkanlığa Özer Efe seçildi.

İnegöl Galatasaraylı Taraftar Derneği, önceki akşam Orhaniyespor Tesislerinde olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan kongrede Erdoğan Kızmaz, Salim Kaplan ve Fahrettin Baykan divan heyetinde yer aldı. Kongrede Tevfik Demirhan başkanlığındaki yönetim ibra edilirken; Demirhan, pandemi gibi zor bir dönemde göreve geldiklerini, yeni yönetimin hayırlı hizmetler yapacağına inandığını söyledi. Konuşmanın ardından seçimlere gidilirken; adaylardan Özer Efe 39, Mehmet Turan ise 12 oy aldı. Kongre sonunda konuşan Efe, desteklerinden dolayı üyelere teşekkür etti.

YENİ YÖNETİM KURULU

Özer Efe başkanlığındaki yönetimde şu isimler yer aldı: Mustafa Erdoğan, Arda Armağan, Cem Taşkıner, Yalçın Menteş, Muharrem Tulum, İrfan Kaptan, Ahmet Ercan, Gökhan Emre, Salih Arı, Ahmet Kıratlı, Taha Güleç, Ahmet Küçük, Tolga Ayva, Ahmet İpek, Mehmet Nuri Memiş, Kemalettin Kayıran, İrfan Balaban, Aysim Efe ve Aydın Şahin