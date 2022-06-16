GELECEĞİN UÇAK MÜHENDİSLERİ BURADA YETİŞİYOR

İnegöl Halk Eğitim Merkezi, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi Ortaokulu ve Türk Hava Kurumu işbirliği ile öğrencilere ‘Model Uçak’ eğitimi veriliyor. Model uçak yapımının inceliklerinin anlatıldığı eğitimlerde öğrencilere uçak mühendisi, uçak pilotu veya uzay mühendisi olmaları için tavsiyelerde bulunuluyor.

‘İSTİKBAL GÖKLERDEDİR’

Kursu ziyaret eden Türk Hava Kurumu İnegöl Şubesi Başkanı Şükrü Sütcü, verilen eğitimler hakkında bilgi verdi. Sütcü, “Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ ün ‘İstikbal Göklerdedir’ ön görüsü ile kurulan Türk Hava Kurumun amacı Türkiye’de havacılık sanayini kurmak, havacılığın askeri, ekonomik sosyal ve siyasal önemini anlatmak, askeri, sivil sportif, turistik havacılığın gelişmesini sağlamak, bütün bunlar için araç ve gereçleri hazırlamak, personel yetiştirmek ve uçan bir Türk gençliği yaratmaktır” dedi.

Sütcü açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Bugün sizlerin büyük desteği ile amacına hizmet etmeye çalışan kurumumuzun kamu yararına yaptıkları hakkında bilgi vermenin uygun olacağını düşünüyorum. 16 Şubat 1925 tarihinde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ön görüleri ile “Türk Teyyare Cemiyeti“ adıyla kuruldu. 23 Nisan 1926’da Personel Eğitimi için Teyyare Makinist Mektebini açtı. Aynı yıl Alman Junkers Teyyare Fabrikası iş birliği ile Kayseri’de TOMTAŞ Uçak Fabrikasını kurarak A-19 ve A-20 uçaklarını üreterek bakım ve onarımlarını da yaptı. 1929 yılında Fabrikayı Milli Savunma Bakanlığına devretti. Kurtuluş Savaşından yorgun ve yoksul çıkan Türk Halkının maddi manevi desteğiyle 10 yıl içerisinde 3 uçak İnegöl’den olmak üzere toplam 351 uçak alarak Türk Silahlı Kuvvetlerine bağışlamıştır. 1935 yılında Genel Kurul kararıyla Türk Hava Kurumu adını aldı. Bu, o yılların coşkusu içinde söylenen sadece bir çift güzel söz olmayıp, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin önüne konulan bir hedef oldu. Bu amaçla 03 Mayıs 1935 tarihinde Türkkuşu kuruldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ ün yıllar boyu her gittiği yerde konuşmalar yaparak gençliğe vermek istediği havacılık aşkı, havacılık coşkusu, kısa sürede sonuca ulaştı ve geçler akın akın Türkkuşuna koşmaya başladı. Türk Hava Kurumu Vatan göklerine aralarında Atatürk’ün manevi kuzu ve dünyanın ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen’in de bulunduğu birçok değerli eleman yetiştirdi. 1937 yılında açılan Etimesgut Motorlu Uçuş Kampı ve aynı yıl yapılan Ankara ve İzmir paraşüt kuleleri, binlerce gencimizi bir araya getirdi ve Havacılık öyle güzel bir hızla gelişti ki Türkkuşu Öğretmenlerinden E. Ali Yıldız 12 Haziran 1938 günü 14 Saat 20 dakika süren planör uçuşuyla dünya rekoru kırdı. Ziya Doğan isimli pilotumuz ise Türk Hava Kurumunun İnönü Eğitim Merkezinden Kayseri’ ye kadar, 466 km.’lik bir mesafeyi planörle uçtu.”

“1939-1941 yılları arasında Genel Kurmay Başkanlığının da isteğiyle Etimesgut Uçak Fabrikasını kurdu ve 1944 yılında üretime başlayan, Magister Uçaklarının yanı sıra THK-1-,3,4,7,9,13 Planörleri ile THK.2, 5 ve 10 tiplerinde eğitim, sağlık ve nakliye uçakları üretti ve üretilen THk-5 Uçaklarından Danimarka’ya satış yapılmış Uçaklar Danimarka tarafından beğenilerek yeni siparişler verilmesine rağmen engellemeler nedeniyle gerçekleştirilememiştir. Uçak Fabrikası 1952 yılında kapatılmıştır. Mevcut olan Planör, Paraşüt, Uçuş Okulu ve Model Uçak Okuluna ilave olarak 1996 yılında Çok Hafif Hava Araçlar Okulu kuruldu. Orman Bakanlığı, yangın söndürmede kullanılacak uçakları yurt dışındaki firmalardan kiralıyordu. 17 Mayıs 2007'de yangın söndürme uçağı alım kampanyası başlatıldı. Türk Hava Kurumu'nun aldığı ihale, 7 yıllık bir yatırımı kapsıyordu. 2010 yılına gelindiğinde Türkiye, 7 adet CL-215 tipi söndürme uçağı ile orman yangınlarına müdahale konusunda dünyanın önemli ülkeleri arasına girmişti. "O zaman Başbakanımız talimatı ile hiç tereddüt yaşamadan. 'İsrail'de yangına müdahale edildi. Bu uçaklardan üçünün Kasım 2016' da İsrail'de 13 noktada çıkan yangınlara müdahale etmesi sonrası İsrail Başbakanı Netanyahu, "Ateş Kuşları" ekibini bizatihi tebrik etmişti. 2011-2012 Eğitim ve Öğretim döneminde Türkiye’de ilk Türk Hava Kurumu tarafından açılan “Havacılık ve Uzay İhtisas Üniversitesi Ankara’daki merkez kampüsünde eğitime başlamıştır. Türk Hava Kurumu Üniversitesi, beş fakülte, 14 bölüm ve 2 Meslek Yüksek Okulu ile gençlerimizin eğitimlerinin gerçekleştirmelerine olanak sağlıyor. Türkiye’ de sivil havacılığın geliştirilmesi ve gençlerin havacılığa kazandırılması ile ilgili 97 yıldır faaliyetini sürdüren Türk Hava Kurumu geleceğin pilotlarını Ankara ve İzmir’ de faaliyet gösteren Türk Hava Kurumu Uçuş Akademisinde yetiştiriyor. Yıllık ortalama 160 pilot yetiştirilerek bunların % 82’si ticari hava yollarında genel havacılık alanında pilot olarak mesleki yaşamlarına devam etmektedirler. 2018 yılından buyana yangın söndürme ihalesine katılamayan kurumumuz ulusal basından öğrendiğimize göre bu yıl Yangın Söndürme İhalelerine katılarak ciğerlerimizin yanmasını önlemeye çalışacaktır.”

“Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı diyerek, Kurban Bayramında derilerini kurumumuza beklerken istekli okullarımızda Model Uçak Kurslarına devam ediyor, amaçlarımıza uygun olarak gençlerimize havacılığı sevdirmeye çalışırken belki de geleceğin pilotlarına yol göstermiş oluyoruz. Amacımıza hizmet etmemize yardımcı olan Öğrencilerimiz başta olmak üzere Kurs Öğretmenlerimize ve Okul Müdürlerimize teşekkür eder saygılar sunarım.”