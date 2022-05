GÜREL’DEN AKŞENER'E SERT CEVAP

İnegöl Sultan Abdülhamit Han Kültür ve Eğitim Derneği’ni ziyaret eden Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in Abdülhamit Han ile ilgili söylemlerine çok sert sözlerle cevap verdi.

İnegöl Sultan Abdülhamit Han Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Turgay Yazıcı, dernek yönetim kurulu ve üyeleri ile bir araya gelen Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel; derneğin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Geçtiğimiz günlerde bir konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Abdülhamit Han’a benzeterek istibdat sistemi yakıştırması yapmasını ağır bir dille eleştiren Gürel; “Sultan Abdülhamid'e laf atan, dil uzatan hanımefendiye şunu sormak lazım. 33 yıl hasta, dev diye taktim edilen Osmanlı'yı bir karış toprak kaybetmeden yöneten Sultan Abdülhamid'e hakaret etme cüretini nereden alıyor? Hangi güçler bunu ona dikte ediyor? “ diye sordu.

Türkiye’de insan hakları, demokrasi ve özgürlük konularında son 20 yılda atılan adımların hiçbir dönemde atılmadığına dikkat çeken Milletvekili Gürel; “O altılı masada olan siyasetçilerden bazıları düne kadar Sultan Abdülhamid'e asla laf söyletmezlerdi. Şimdi ne oldu bunlara da sus pus oldular. Ne oldu bunlara da aynı masanın etrafında oturdukları halde Sultan cennet mekan Abdülhamid Han’a laf atan Akşener’e haddini bildiremediler” dedi.

“Bu millet ecdadına, hakaret edenlere gerekli cevabı verecektir” diyen Gürel “15 Temmuz'da sokaklara çıkıp hainlerin emellerine ulaşmasına engel olan milletimiz vardı. Bugün Akşener’in istibdat benzetmesi yaptığı Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan Çağrı yaptı, meydanlara dedi ve millet meydanlara yürüdü. Türkiye'nin gerektiğinde yedi düvele meydan okuyarak elde ettiği bu kazanım milletimizin işte bu onurlu duruşu ve elde ettiği başarı sayesindedir. Biz Akşener’in Sn. Cumhurbaşkanımızı cennet mekan Abdülhamit Han’a benzetmesinden onur ve gurur duyarız” dedi.

Sultan Abdülhamit Han döneminde çok büyük işler yapıldı Hicaz’a kadar demiryolu yapıldı, okullar açıldı, üniversiteler, birçok icraat mevcut eğer benziyorsa evet Erdoğan da ecdadı gibi yurdun dört bir yanını hizmetlerle donatıyor bundan daha güzel benzetme olabilir mi? Sultan Abdülhamit’in sahaya hakimiyeti ve kurduğu Teşkilat-ı Mahsusa başta ülke dışında olmak üzere yurt içinde vatanı bölmek isteyenlere karşı her türlü tehlike için ön alınması ve tedbirli olması için kurulmuş bugün dünyanın gıpta ile baktığı bir husus. Bugün kapısında yattıkları Almanya’nın Abdülhamit hayranı olduğunu da gözden kaçırmamak gerekiyor. Almanların diplomasiden anlayan tek devlet adamı Bismarck, 2. Abdülhamid için 'Avrupa'nın en büyük diplomatıdır' diyor. Abdülhamit han 33 yıl boyunca ülke içinde vuku bulan bütün etnik ve ayrılıkçı tehlikeleri bertaraf etmekle kalmadı yabancı devletler ile yürüttüğü başarılı siyasetle de Osmanlı’yı en zor dönemde güçlü ve diri tuttu. Bugün Erdoğan’ın dünya siyasetinde başarısının sırrı da işte budur. Türkiye, küresel bir oyun kurucudur, sadece ülke içinde şer ve fitne odaklarıyla değil yurt dışında da ülkemiz aleyhine oluşan her türlü duruma karşı yeri geldiğinde sulh, yeri geldiğinde uluslararası hukuk normları çerçevesinde ve yeri geldiğinde de tarihinden, köklü geçmişi ve devlet geleceğinden aldığı reaksiyonla doğru zamanda doğru yerde doğru hamleler yapmaktadır. Kendilerine bu vesile ile teşekkür ediyoruz en azından sırf bu konuşma dahi Abdülhamit han dönemine daha merak salan insanımızın günümüzde ve geçmişte yaşanan neredeyse benzer olaylar karşısında ortaya koyduğumuz iradenin tam bir devlet ciddiyetiyle yapıldığını göstermeleri açısından da fırsat olmuştur. Milletimiz her olayı kendi döneminde ve ruhuna uygun bir şekilde değerlendirmeyi yapacak ferasete sahiptir.

İstibdat, o dönemlerde Abdülhamit’i devirmek isten etnik ayrılıkçıların, ülke içinde kaos ve anarşi çıkarmak isteyenlerin tanımlamasıydı, Sultan’ın hal kararını iletmek için karşısına çıkan Emanuel Karasu’dan ne farkınız kaldı şimdi sizin? Kimle aynı dilde konuştuğunuzun farkında mısınız, elinize senaryo tutuşturan, kulağınıza sufle verenleri bu kadar mı görmüyorsunuz?

Bu akşam İnegöl Sultan Abdülhamit Han Kültür ve Eğitim Derneği’nden buradan ben ilk sinyali veriyorum. Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki siyasi mücadelemiz ve 20 yıllık iktidarımızda temellerini attığımız büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını 2053 vizyonuyla taçlandıracak olan sadece ve sadece milletimizdir. Milletimizin vicdanında kimin ne olduğu kimlerin nerelere hizmet ettiği bellidir. Bizim milletimizden başka bir vicdanımız yoktur. Ecdadımız Abdülhamit Han’a hakaret edenlere de haddini bildirmek de boynumuzun borcudur” dedi.