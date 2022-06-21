Haftada 800 Suriyeli Türkiye'den ülkesine dönüyor

Birleşmiş Milletler (BM) temsilcisi Philip Leclerc, haftada yaklaşık 800 Suriyeli mültecinin kendi isteğiyle Türkiye'den ülkesine döndüğünü ama koşulların çok sayıda kişinin dönüşüne elverişli olmadığını söyledi.

Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından itibaren savaştan kaçan Suriyeliler sığınmacı olarak Türkiye'ye gelmeye başladı. Birkaç yıl içinde Türkiye ev sahipliği yaptığı 3.7 milyon Suriyeli ile dünyanın en fazla göçmen ve sığınmacıya ev sahibi olan ülkesi haline geldi.

Suriye'nin yanı sıra diğer ülkelerden de Türkiye'ye gelen mülteci ve göçmenlerin sayısının yüksekliği geçtiğimiz yıllarda kamuoyunda tepkilere yol açtıktan sonra tekrar kamuoyunun gündemine geldi.

Ankara, yaklaşık bir milyon Suriyeli mülteciyi Suriye'nin kuzeybatısında yapılacak briket evlere yerleştirmeyi planladığını belirtmişti.

Uluslararası kamuoyunda destek bulamayan planla ilgili Reuters'a konuşan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Türkiye temsilcisi Leclerc, kuzeybatı Suriye'de çok sayıda mültecinin geri dönmesi için uygun koşullar olmadığını söyledi.

Leclerc, "Suriye'de şu anki belirsizlik kitlesel gönüllü geri dönüşe müsaade etmiyor." dedi.

Leclerc her hafta çoğu bekar yaklaşık 800 Suriyelinin Türkiye'den ülkelerinin farklı yerlerine döndüğünü, fakat birçoğunun Türkiye'de maddi durumları daha iyi olduğu için burada kalacaklarına inandıklarını söyledi.

"Suriye'de görülen sınırlı ilerleme göz önüne alınırsa doğal olarak insanlar geleceklerinin orada değil, Türkiye'de olduğuna inanıyor." diyen Leclerc, Suriye'de siyasi, sosyal ve ekonomik durumun kötüye gittiğini savundu.

Leclerc ayrıca Türkiye'nin Rusya, Ukrayna ve BM ile beraber Karadeniz'den dünyanın geri kalanına ihracatı Rus işgali tarafından engellenen tahılların taşınmasını sağlamasının önemli olduğunu söyledi.

Leclerc Rusya'nın şubatta Ukrayna'yı işgalinden beri 145,000 Ukraynalı Türkiye'ye geldiğini, daha önce oturum izni sahibi 20,000 Ukraynalı'ya ek olarak 10,000'inin daha oturum izni aldığını söyledi. Türkiye'ye gelen Ukraynalılardan yaklaşık 5,000'i de uluslararası koruma başvurusunda bulundu.