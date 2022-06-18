Hangi Düğün Mekanında Hangi Gelinlik Giyilir?

Markaların gelinlik modelleri arasında farklı kesim ve tarzlarda birçok tasarım bulunuyor.

Düğün.com https://dugun.com üzerinde yüz binlerce farklı tasarımı bulabilmeniz ulaşabilmeniz mümkün. Bunca seçenek arasından size en uygun olan modele karar vermekte zorlanıyorsanız düğün mekanınızın bu konuda belirleyici bir faktör olduğunu bilmelisiniz.

Eğer kır düğünü yapmayı planlıyorsanız size önerimiz uçuş uçuş gelinlik modelleri arasından seçim yapmanız yönünde olacak. Tül, şifon gibi hafif kumaşlardan tasarımlar, özellikle ilkbahar ve yaz gibi güzel havaların söz konusu olduğu mevsimlerde tercih edilen bu mekanlarda düğün yapacak gelinler için ideal seçenekler arasında.

Eğer tekne düğünü planları yapıyorsanız şıklığınız kadar rahatlığınıza da önem vermelisiniz. Çünkü mekanın sabit bir yer olmaması nedeniyle rahatlık ve hareket kabiliyetinin en yüksek düzeyde olması önem taşıyor. Kabarık olmayan düz kesim gelinlikler ile yırtmaçlı tasarımlar tekne düğünlerinde rahat hareket imkanı sağlar. Mini ya da midi boy tasarımlar da yine uygun seçenekler arasında.

Sahil düğünü gelinlikleri genellikle düz kesim, salaş modeller arasından seçilir. Özellikle hafif kumaşlardan hazırlanmış düşük omuzlu, derin sırt dekolteli, transparan gelinlik modelleri ve midi boy tasarımlar, kumsal düğünlerinde tercih edilebilir.

Havuz başı düğünleri genellikle elegant ve şık bir tarza sahiptir. Bu yüzden havuz başı düğün kıyafetlerinin de buna uygun olması gerekir. Eğer vücuduna güveniyorsan balık kesim gelinlikler uygun seçim olabilir. Elma ya da armut vücut tipindeki gelinler ise, hatlarını orantılı göstermeye yardımcı olacak A kesim gelinlikleri de tercih edebilir.

Tarihi mekanlar ile oteller, ihtişamlı mekanlardır. Bu mekanlarda görkemli modellere yönelebilirsiniz. A ya da prenses etek kesimi ile kayık, hakim gibi güçlü yaka tipleri, balon karpuz gibi kabarık kollar bu görünüme sahip olmak için ideal.

Restoranlarda ile kulüpler ve davet alanları gibi samimi ve kısmen daha küçük mekanlarda seçiminizi sade modeller arasından yapmanızı öneriyoruz. Bu mekanlarda fazla hareket etmeyeceğiniz için oturduğunuzda kırışmayacak, hareketlerinizi kısıtlamayacak, düz ya da A kesimli tasarımları seçeneklerini arasına alabilirsiniz.

Vücut Tipinize Uygun Gelinlik Modelini Nasıl Seçmelisiniz?

Gelinlik modelleri konusunda seçenekleriniz uçsuz bucaksız… Ancak sizin için en uygun modeli ararken dikkat etmeniz gereken konular da var. Düğün mekanınız bunlardan biriydi. Bir diğeri ise vücut tipiniz. Hayalinizdeki gelin görünümüne, vücudunuza uyan bir gelinlikle ulaşmanız mümkün. Peki nelere dikkat etmelisiniz?

Bir gelinliğin vücut tipinize uygun olup olmadığını anlayabilmeniz için öncelikle kendi vücudunuzu tanımalısınız. Elma, armut, dikdörtgen, ters üçgen ve kum saati vücut tiplerinden hangisine sahip olduğunuzu bilirseniz, size yakışacak gelinlik modellerini bulmaya çok yaklaşmış olursunuz. Bu noktada dikkat etmeniz gereken kural, yapacağınız seçimlerle silüetinizi kum saati formuna yaklaştırmak olmalı.

Örneğin; bel bölgesi düz, dikdörtgen vücut tipine sahip bir gelin adayıysanız, belinizi kamufle etmeli, zarif omuzlarınız ile ince, uzun bacaklarınızı öne çıkarmalısınız. Kalp straplez yaka gibi kıvrımlı detaylar, vücut hatlarınızda istediğiniz illüzyonu yaratabilir. Belinize kıvrımlı bir görünüm vermek için kendinden kemerli modellere de yönelebilirsiniz.

Armut vücut tipine sahip bir gelin adaylarına yönelik önerilerimizle devam edelim. Bu vücut tipinin özelliği üst bölgenin ince, kalçaların ise üste oranla daha geniş olmasıdır. Bu noktada yapmanız gereken ince gövdenizi öne çıkarmak, geniş basenleri ise vurgulamaktan kaçınmaktır. Bunun için straplez ve V yakalar ile A ye prenses etek kesimleri sizin için uygun seçenekler arasında.

Elma vücut tipi ise armut formun tam tersi özelliklerdedir. Bu kez üst beden geniş, göğüsler iri, belden aşağısı ise incedir. Yapmanızı önerdiğimiz dokunuş ise ince bacakları öne çıkaracak, mini, midi ya da yırtmaçlı modelleri tercih etmek diyebiliriz. Gelinliğin üst kısmı ise mümkün olduğunca sade ve aşırıya kaçmayacak ölçüde açık yakalı olmalı. Örneğin; V yaka, düz kesim, yırtmaçlı bir gelinlik, fit bir görünüm yaratabilir.

Gelinlik seçiminde önemli iki konuya; düğün mekanına ve vücut tipine göre gelinlik modellerine değindik. Bu ipuçlarından sonra size uygun formdaki modeller aklınızda oluştuysa, bu tasarımları Düğün.com üzerindeki birbirinden şık gelinlik modelleri https://dugun.com/gelinlik/modelleri arasında bulabilirsiniz. İlginizi çeken tasarımlar için firmalarla iletişime geçmeyi de ihmal etmeyin.