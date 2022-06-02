HELVACI ALİ’DEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE JEST

İnegöl'ün meşhur 122 yıllık tarihe sahip ‘Helvacı Ali’ firması, İnegöl Belediyesi tarafından Uludağ Üniversitesi İnegöl Yerleşkesinde düzenlenen bahar festivalinde yüzlerce öğrenciye helva ikramında bulundu.
Türkiye’nin 130 noktasında şubeleriyle hizmet veren Helvacı Ali, sosyal projelere imza atıyor.
İnegöl Belediyesi tarafından Uludağ Üniversitesi İnegöl Yerleşkesinde düzenlenen bahar şenliğinde, oluşturulan Helvacı Ali standında yüzlerce öğrenciye meşhur helva ikramında bulunuldu.
İnegöl damak tadını tadan öğrenciler, Helvacı Ali firmasına teşekkür ettiler.Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2022, 11:39