HEM’DEN YAZ KURSLARINA DAVET

İnegöl Halk Eğitimi Merkezinde Yaz kursları son hızla devam ediyor. İnegöl Halk Eğitimi Merkezince İnegöl’ün çeşitli mahalleleri ile okullarında yaz kursları açılıyor. Özellikle okullar bünyesinde tatile giren öğrencilerin verimli bir tatil geçirmeleri amacıyla yaz kursları açılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce Öğrencilerin Yaz Tatillerinde kendilerini geliştirmeleri hoşça vakit geçirmeleri için öğrencilerin istek ve ilgi alanlarına yönelik olarak çok çeşitli kurslar düzenlendi.

Konu hakkında açıklama yapan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Göktürk, “Bakanlık tarafından ‘’Okullarda Yaz Etkinlikleri Kurs Programı’’ hayata geçirilmiş olup bu programla yaz kurslarında; spor etkinlikleri, Halk oyunları, müzik ve gösteri etkinlikleri, görsel sanatlar etkinlikleri, kişisel gelişim, geleneksel çocuk oyunları, yabancı dil, koşarak oryantiring küçükler, robotik kodlama, eğlenceli bilimsel deneyler, çocuklar için felsefe (düşünme eğitimi), model uçak yapımı, bilgisayar etkinlikleri, mutfak sanatları gibi kurslar açılaraktır. Kurs programının süresi 60 saat olup günde en fazla 6 ders saati uygulanacaktır. Ayrıca İnegöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde ve okullarımızda yaz süresi boyunca özel eğitim öğrencilerimiz için de özel eğitim kursları devam edecektir. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Merkez Binasında; Dikiş, Bilgisayar, Pastacılık, Arapça, İngilizce, Elif-ba , Resim, ebru, karakalem resim, Aşcılık, Muhasebe vb. çok çeşitli kurslar devam etmekte kurs başvuruları Online Kayıt - https://inegolhem.meb.k12.tr › online-kayit_9219617 adresinden yada kuruma gelerek kayıt yaptırabilirler” dedi.