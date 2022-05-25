Herkes öldü zannetti.... Gerçek polis gelince ortaya çıktı

İnegöl’de önceki akşam meydana gelen olayda kaldırım üzerinde hareketsiz yatan bir şahıs mahalle sakinlerini korkuttu. Olay yerine gelen sağlık ve emniyet ekipleri şahsın sarhoş olduğunu tespit ettiler.

Olay Kemalpaşa Mahallesi İskender Sokak’ta meydana geldi. 22.30 sularında evlerine giden bir çift kaldırımda hareketsiz yatan bir şahıs görünce 112’yi arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve emniyet ekipleri yerde yatan şahsın sarhoş olduğunu tespit ettiler.

İlk başta ‘Birazdan kendime gelirim. Ben herhangi bir şekilde kimseye zarar vermem.’ diyerek ambulansa binmeyi reddeden vatandaş uzun uğraşlar sonucunda ambulansa bindirilerek acil servise kaldırıldı.