İHH’DA NÖBET DEĞİŞİMİ

6 senedir İnegöl İHH Başkanlığını yürüten İlhan Tatlı, görevi Cemil Derman’a devretti.

İlhan Tatlı’nın aday olmadığı İnegöl İHH İnsani Yardım Derneği’nde olağan genel kurul toplantısına tek liste ile gidildi. Üyelerin tam oyunu alan Cemil Derman başkanlığa seçildi.

Görevi devreden İlhan Tatlı yaptığı açıklamada; “2011 yılından beri İHH’nın içindeyim. 1 sene yönetim kurulu üyeliği, 1 sene yetim birimi başkanlığı, 6 sene başkanlık yaptım. Fikret Bayram’dan almış olduğum bu kutsal emaneti bu gün Cemil Derman kardeşime teslim ediyorum. Her zaman tazelenmek ve yenilenmekte fayda var. İnanıyorum ki Cemil kardeşim bizden daha çok hayırlı işlere imza atacaktır. Başta yetimler olmak üzere ihtiyaç sahiplerinin dualarında olmak için, bu iyilik yolculuğunda yeni başkanımızın yanında olacağım” dedi.

İnegöl İHH başkanlığına seçilen Cemil Dermen yaptığı açıklamada; “Ben de 3 senedir İlhan başkan ile birlikte yönetiminde görev aldım. Bu gün bana bu ulvi ve kutsal emaneti teslim ettiniz. Emin olunuz ki ben bu emanete halel getirmeden yetim, gariban, mazlum, ihtiyaç sahipleri için var gücümle çalışacağım. Bu hayır bayrağını bir adım daha ileriye götürmek için ekibimle beraber mücadele edeceğim” diye konuştu.