İKG DERNEĞİNDEN ŞAHİN’E ZİYARET

İnegöl de onkoloji doktor ve servisi olmadığı için hastaların tedavileri için Bursa'ya gidip geldiklerini belirten İKGD heyeti, ulaşım sıkıntılarının giderilmesi için OSB’den servis isteğinde bulundu.

İnegöl Kent Gönüllüleri Derneği, 01-07 Haziran Dünya Çevre Haftası kapsamında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Zeki Şahin’i ziyaret etti.

OSB Başkanı Zeki Şahin ziyaret esnasında, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili gerek arıtma tesisi, gerek doğalgaz kullanımı, gerekse hava kalitesi ve yer altı sularının kullanımı hakkında dernek yetkililerini bilgilendirirken, İnegöl Kent Gönüllüleri Derneği insan sağlığı ve çevre komisyonunun çalışmaları yerinde görebilmesi ve incelemeleri için komisyon üyelerine davette bulundu.

İnegöl Kent Gönüllüleri Derneği Başkanı Ramiz Yiğit de ziyaret esnasındaki konuşmasında, ilçenin geleceği için stratejik planların yapılmasını, sanayi yatırımlarının tarım alanları dışında kurulmasını ve sanayileşme ile birlikte sosyal kültürel açıdan da gelişmenin gerekliliğini vurguladı.

Yiğit, ayrıca İnegöl Organize Sanayi Bölgesinde çalışan kişilerin çocukları için bir kreşin ihtiyaç olduğunu belirtti. Başkan Yiğit, yine İnegöl’de son dönemde kanser vakalarının artış gösterdiğini, İnegöl’de onkoloji doktor ve servisi olmadığı için hastaların tedavileri için Bursa'ya gidip-geldiklerini ve bu konudaki ulaşım sıkıntılarının giderilmesi için servis konması konusunda OSB’den destek talep etti.

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Zeki Şahin ziyaret sonrasındaki konuşmasında, İnegöl’de İKGD’nin derneğinin kurulmasından ve kendilerini ziyaretlerinden dolayı bir İnegöllü olarak memnun olduğunu ifade etmiş ve her zaman iş birliği içinde olacaklarını belirtmiştir.