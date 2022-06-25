İKGD’DEN KAVAK’A ZİYARET

İnegöl Kent Gönüllüleri Derneği (İKGD) Başkanı Ramiz Yiğit ve yönetim kurulu üyeleri, İnegöl İlçe Sağlık Müdürü Kavak’ı ziyaret etti.

İnegöl Kent Gönüllüleri Derneği olarak gerçekleştirilen ziyarette Başkan Ramiz Yiğit, Başkan Yardımcısı Ayşe Ortakçı Kılcıgil, Yönetim kurulu üyesi İlknur Akıncı, İnsan Sağlığı ve Çevre Komisyonu üyesi Selma Semerci ve Onko-Day gönüllüsü Ayşenur Akın katıldı.

İnegöl’deki doktor eksikliği, uyuşturucu ile mücadele ve kanser ile mücadele konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Kavak’a, İKGD yönetimi gerek kanser taramalarında gerekse aşılama gibi çalışmalarda görev alabileceklerini ifade ettiler.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Kavak ise, İnegöl Kent Gönüllüleri Derneğinin sağlık sistemine destek verme isteklerini olumlu karşılarken, İnegöl için bunun memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Dr. Mehmet Kavak, İnegöl Sağlıklı Hayat Merkezine (KETEM) Dernek yönetim kurulunu, İnsan Sağlığı ve Çevre Komisyonunu davet etti.

Başkan Yiğit, “Bizlerde en kısa sürede bir ziyaret planlayarak kanser taramaları hakkında bilgi alarak taramalara dernek olarak destek sağlayacağımızı belirttik. Ayrıca uyuşturucu ile mücadele konusunda da seminerlerin organizasyonunda derneğimiz İlçe Sağlık Müdürlüğü ile iş birliği içinde olacağımızı ifade ettik. Bunun yanında Bursa'ya kanser tedavisine giden hastalarımızın da doktor, onkoloji kliniği ve servis sorunları için destek talep edilmiştir” dedi.