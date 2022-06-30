İL TARTIŞMASINA DEVA PARTİSİ'DE KATILDI

İnegöl'de il olma konusu tekrar alevlenirken, DEVA Partisi İnegöl İlçe Başkanı Kani Ahmet Erbay bu konunun siyaset üstü konu olduğunu vurguladı.

Kani Ahmet Erbay yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“Biz birlikte İnegölüz..

Bazı konular siyaset üstüdür..

Geçtiğimiz günlerde iktidar partisine mensup bir milletvekilinin Ahlat’ta yapmış olduğu bir konuşma ile İnegöl’ümüzün il olma konusu olma konusu tekrar alevlendi.

Bu kadar gündemin içerisinde ne İnegöl milletvekilinin, ne İnegöl belediye başkanının ne de iktidar partisinin ilçe başkanının fikirlerini duymuş değiliz.

Olumlu mu bakıyorlar olumsuz mu bakıyorlar bilmiyoruz.

Maalesef şunu biliyoruz ki mevcut idareciler İnegöl’ün lehine de olsa Genel Merkezlerinden farklı düşünüp söyleyebilme iradeleri yok..

Yine iktidar partisinin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan yardımcısının ve de bir Bursa milletvekilinin yapmış olduğu bir konuşma ile il olmamız başka bir bahara ertelendi.

Ertelendi diyoruz çünkü bu konu şimdiki iktidar değiştiğinde İnegöl için tekrar gündeme gelmek zaruriyeti taşıyor.

Evet mevcut Büyükşehir Belediye başkanı sayın Alinur Aktaş İnegöl belediye başkanı iken 12.04.2012 tarihinde 82 nolu forma ile poz vererek İnegöl’ün il olması yönündeki fikrini dolaylı da olsa beyan etmişti.

Fakat aradan geçen yıllar hem büyükşehir yasası hem de mevcut iktidarın seçim kazanma stratejileri nedeniyle il olma sürecimiz sürekli sekteye uğradı.

Bugün geldiğimiz noktada MHP İnegöl İlçe başkanı Aytekin Torun ve teşkilatının İnegöl’ün il olma konusunda tavrı İnegöl için önemlidir.

Geçtiğimiz yıllarda da özellikle CHP Bursa milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu’nun TBMM de İnegöl’ün il olma konusunda görüşlerini açıklaması da önemli bir gelişmedi.

Bu anlamda genel siyasi havanın etkisi altında kalarak kısır tartışmalar içinde kalmamamız gerekiyor.

Biz DEVA partisi İnegöl ilçe teşkilatı olarak İnegöl’ün il olması veya il düzeyinde hizmet alabilmesi koşullarının sağlanması anlamında konuyu partilerin ideolojik düşüncelerini bir kenara koyarak bütün siyasi partiler ile işbirliği yapmaya hazırız.

İnegöl üzerinden siyaset yapmanın bir anlamı yoktur.

İnegöl’ün kazançlı çıkacağı bir siyaset üretmemiz gerekmektedir.

Bu vesile ile iktidar partisinin İnegöl’e sadece oy kaynağı olarak baktığını, hizmet olarak da oy kaygısı taşımadığı için özellikle Büyükşehir yasası sonrası geri plana atıldığımızı tekrar hatırlatarak İnegöl’ü düşünen ve sahiplenen tüm siyasi partiler, STK’lar, dernekler ve İnegöl halkı ile el ele vermeye hazırız.

İnegöl’ün il olması ve kent hafızasının tekrar kazanılması adına tarihi Jandarma Binasının aslına uygun inşa edilmesi ; İnegöl Lisesinin kendi adıyla, kendi flaması ile şehrimize tekrar kazanılması da siyaset üstü değerlendirilmelidir.

İnegöl daha iyi yönetilmeyi hak ediyor..