İLÇE BAŞKANINDAN ALPER TABAN’A SERT ELEŞTİRİ

Zafer Partisi İlçe Başkanı Ramis Özyavuz, yaptığı yazılı açıklama da Belediye Başkanı Alper Taban’ı eleştirdi.

Özyavuz yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“En stresli zamanlarda alınan her karar doğru olmayıp size başarı getirmeyebilir. Bunu unutmamak gerek Sayın Alper Taban. Misyonu yeni nesil belediyecilik anlayışı ile teknoloji, gelişim ve ortak aklı önemseyen, verimli ve sonuç odaklı çalışmayı esas alan, insana ve çevreye duyarlı bir İnegöl (Kaynak: İnegöl Belediyesi) olan kurumun 12 adet taşınmazın satılması hususunda temel değerleri ile çeliştiği o düşünmekteyiz. Hazır karne dönemi gelmişken yeni nesil belediyecilik anlayışınız gereği, çözüm odaklı yaklaşım konusunda sınıfta kaldınız. Ortak aklın kullanımı konusunda sınıfta kaldınız. Öz değerleri koruma noktasında sınıfta kaldınız. Çevre duyarlılığı konusunda sınıfta kaldınız. Şeffaflık ve güvenilirlik konusunda sınıfta kaldınız. Liyakat ve ehliyet odaklı yönetim konusunda sınıfta kaldınız. Öz kaynakların verimli kullanımı konusunda sınıfta kaldınız… Bu taşınmazların içerisinde özellikle de halkın öz kaynaklarıyla kurduğu Halk Ekmek Fabrikası'nı satışa sunarak elde avuçta kaynak bırakmadınız. Satışa çıkardığınız bu taşınmazlardan elde edeceğiniz bütçe ile hangi projeleri tamamlayacağınızı kamuoyuna şeffafa belediyecilik anlayışınızla çıkıp anlatın. İnegöl Belediyesinin 2021 yılı plan bütçe komisyonu raporunda yer alan verilere göre belediye 2020 yılında kar ederek 47.658.620,51 TL'yi 2021 yılı bütçesine devretmiştir. Peki şimdi soruyoruz, kar eden bir belediye nasıl oluyor da taşınmazları satma durumuna geliyor? Belediyemiz halkından ne saklıyor? Yıllardan beri kördüğüm olmuş sorunları çözmeyip, gelir elde etmek için taşınmazları satmak konusunda ne düşünelim? Sayın İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl’ün sorunlarını bir kenara bırakıp manzara resimleri paylaşmayı misyon edinmiş. Manzara resimlerinizden ziyade bu satışlardan elde ettiğiniz bütçeyi nerede kullanacağınızı halkın huzurunda şeffaf belediyecilik anlayışınız gereği açıklamanızı önemle rica ediyoruz.” Dedi.