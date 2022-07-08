İlhan Baykan'dan bayram mesajı

Yeniden Refah Partisi İnegöl İlçe Başkanı İlhan Baykan, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Baykan, parti bayramlaşma törenin ise bayramın 3. günü olacağını söyledi.

Tüm ilçe halkının bayramını kutlayan İlhan Baykan, “Bayramlar, birliğimizi pekiştiren ve bizi biz yapan değerlerimizi bir kere daha anlamlı ve güzel bir vesileyle canlandıran özel günlerdir. Bu duygu ve düşüncelerle, mübarek Kurban Bayramının, milletimize, ülkemize ve İnegöl’ümüze, başta sağlık, huzur ve hayırlar getirmesini diler, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı en samimi duygularımla kutlarım.” dedi.

Baykan, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

BİR KEZ DAHA KAVUŞTUK

“Yeryüzündeki bütün Müslümanları kardeşlik bağları ile birbirine bağlayan, Cenab-ı Allah’ın bahşettiği nimetlerin kardeşler arasında paylaşılmasının ne büyük bir güzellik olduğunun en büyük ispatı olan, doğudan batıya, kuzeyden güneye bütün dünyayı kaplayan bir huzur ve sevinç iklimi olan mübarek Kurban Bayramı’na bir kez daha kavuştuk. Millet olarak yaşadığımız ekonomik sıkıntılar, ahlaki ve manevi çöküntüler, Türkiye üzerine kurgulanan tüm kötü senaryolara, tüm olumsuzluklara rağmen bayramlar bizlere, umutsuzluğa düşmememiz gerektiğini, her türlü zorluğun sonunda bir kolaylık geleceğini, yaşanılan sıkıntılı günlerin ardından selamete erişeceğimizi müjdeliyor.”

TEŞHİSİ DOĞRU YAPMAK GEREK

“Bu müjdeye ulaşmak, bu sıkıntıları aşmak, refaha ve kurtuluşa kavuşmak sadece istemekle değil, teşhisi doğru yapmak ve doğru tedavi yöntemlerini uygulamakla mümkün olur. Sorunları aşacak, Milletimizi kurtuluşa ulaştıracak anlayış bizi biz yapan kendi değerlerimizde, tarihimizde ve inancımızdadır. Selamete erebilmek ancak ve ancak Milli Görüş’ün reçetelerinin uygulanmasıyla mümkün olur.”

UMUTLA ÇALIŞIYORUZ

“Bizler İnegöl’de Yeniden Refah Partisi olarak tüm teşkilat mensuplarımızla birlikte bu değerler etrafında kenetlenerek büyük bir heyecanla, kararlılıkla ve umutla çalışıyoruz. Milletimizin, İslam Alemi’nin ve tüm insanlığın her günü bayram günü gibi huzur ve mutluluk içerisinde yaşansın diye gayret ediyoruz. Ülkemizde ve tüm dünyada ‘Paylaşımda Adalet’ ve ‘Yönetimde Adalet’in hakim olması için mücadele ediyoruz. Ve o günlerin çok uzakta olmadığına gönülden inanıyoruz. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun inşallah.”

BAYRAMLAŞMA 3. GÜN

“İlçe teşkilatımızla bayramlaşma törenimiz Bayram’ın 3. günü saat 12.00’da parti binamızda olacaktır.”