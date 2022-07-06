İLK PLAKAYI KEMALPAŞA MUHTARI TAKTI

İnegöl’ün il olma kararlılığını vurgulamak için ortaya atılan 82 plaka önerisini ilk hayata geçiren Kemalpaşa Mahalle Muhtarı Erdem Kaya oldu.

İnegöl Kent Konseyi önderliğinde İnegöl’deki hemşeri dernekleri ve STK’lar Artvin Şavşat Evi’nde bir araya gelerek İnegöl’ün il olması konusunda görüşmeler yaptı.

Yapılan toplantıda bayram sonrası İnegöl’de ki araçlara 82 plakasının takılarak Ankara’ya İnegöl’ün ne kadar il olmak istediği kararlılığı gösterilmesi amaçlandı.

İLK PLAKATI TAKTI

Haberin basına düşmesinin ardından Kemalpaşa Mahalle Muhtarı Erdem Kaya Yazıcıdan çıkarttığı 82 ALM 755 plakayı aracına yapıştırdı.

Sosyal medya hesabından fotoğrafı paylaşan muhtar Erdem Kaya “Hayırlı olsun 82“ ifadesini kullandı.