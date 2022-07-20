İNDAK AKREDİTASYON BAŞVURUSUNU YAPTI

İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma ekibi, İçişleri Bakanlığının özellikle İzmir depreminden sonra afetlere karşı daha bilinçli mücadele edilmesi kapsamında var olan ekiplerin akredite edilmesi ile alakalı yayımlamış olduğu yönetmelikle akreditasyon süreci tüm ekiplerle alakalı başlamış oldu.

Temel Arama Kurtarma, Hafif Arama Kurtarma, Orta Arama Kurtarma, Ağır Arama Kurtarma seviyelerinde gerçekleştirilecek kentsel akreditasyon sürecinde enkazda aktif rol alabilmek için en az orta seviye akredite edilmek gerekiyor. Bu nedenle 2016’dan beri bu alanda faaliyet gösteren İNDAK, orta sınıf arama kurtarmaya başvuru yapmaya karar verdi.

57 kişiden oluşan orta sınıf arama kurtarma eğitimleri ve sınavı çok ciddi bir hazırlanma süreci ve yine çok ciddi bir sınavı da beraberinde getiriyor.

İNDAK’tan yapılan açıklamada, “Yerel anlamda orta sınıf akreditasyona başvuran ilk ve tek ekibiz. Bu konuda İNDAK ekibimize hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen İnegöl Belediyesi Başkanımız Alper Taban’a, Bursa AFAD yetkililerine, Bursa’daki arama kurtarma alanında faaliyet gösteren STK’lara, ekibimizin fedakar ve de gönüllü üyelerine ve destek veren İnegöllülere teşekkür ediyoruz.”