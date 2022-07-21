İNEGÖL ALASI TEHLİKEDE!

Yenişehir’de ki köylerde bulunan ayçiçeklerini zarar veren ‘Çayır Tırtılı’ (Loxostege sticticalis L.), İnegöllü çiftçileri tehdit etmeye başladı. Tarlalardaki tüm ürünleri yiyen zararlı böcekle ilgili uyarılarda bulunan Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ahmet Uğur, eğer önlem alınmazsa İnegöl çiftçisinin çok büyük zarar göreceğini belirtti.

İnegöl’e yakın olan Yenişehir’in güneydoğusunda ki köylerinde görünen Çayır Tırtılı, tarlalarda ki ürünlere zarar vermeye başladı. Çabuk çoğalma özelliğine sahip zarar böcek, ayçiçeklerinin yanı sıra tarlada bulunan zararlı otları dahi yiyip bitiriyor.

İnegöl’e gelme ihtimaline karşı hem çiftçileri hem de yetkilileri uyaran Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ahmet Uğur, “Çiftçiye büyük zarar veren, ürünleri yiyen ve İnegöl’e yakın olan Yenişehir’in güneydoğusunda ki köylerinde görünen Çayır Tırtılı dediğimiz böcekler çokça gelişebiliyor. Yeşil gördükleri her şeyi hatta çimeni dahi yiyebiliyorlar. Bunun acilen önleminin alınması gerekiyor. İnegöl’e de gelebilir. Ürünlerin tam yetiştiği, meyveye döndüğü dönem de bunun önlemi alınmazsa İnegöl çiftçisi çok büyük zarar görür. Bu nedenle köylerde ki çiftçilerimizin uyanık olması gerekiyor. Bölgemizde görülmesi halinde tüm arazileri ilaçlamak durumunda kalıyoruz. Bununla ilgili kurumlarla temas kurup, önlemini almamız gerekiyor” dedi.

Başkan Uğur açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Yenişehir’e bağlı Akbıyık, Orhaniye, Osmaniye, Akçapınar köylerinde ayçiçeklerini sadece sap bırakıyor. Tarlalardaki ürünlerin dışında kalan yabani ortaları dahi yiyorlar. Ve bir şey bırakmıyorlar. Oldukça çabuk gelişen, sonunda kelebek olup uçabilen bir canlı. O nedenle İnegöl bölgesine de gelebilir. İnegöl çiftçisinin uyanık olması gerekiyor. Kurumlarında bunun takibini yapması gerekiyor.”

ÖNLEM ALINMAZSA VERİM ALINMASI İMKANSIZ

Bursa Ziraat Odaları İl koordinasyon Başkanı ve Yenişehir Ziraat Odası Sadi Aktaş, “Bursa ve ilçeleri ile bazı illerde yapılan denetimlerde bazı bölgelerdeki ayçiçeği ekili alanlarda çayır tırtılı (Loxostege sticticalis L.) zararlısının popülâsyonunun arttığı ve ayçiçeği ekili alanlarda zarar oluşturduğunun saptandığını belirtildi” dedi.

Aktaş, "İlçemiz genelinde ayçiçeği ekili alanlarda çayır tırtılı (Loxostege sticticalis (L.) zararlısının bazı bölgelerde popülasyonun arttığı ve ayçiçeği ekili alanlarda zarar oluşturduğu İlçe Müdürlüğümüz teknik ekiplerince yapılan saha kontrollerinde tespit edilmiştir. Bu nedenle 15.07.2022 tarihi itibariyle Çiçeközü,Akbıyık ve Çamönü Mahallelerinde popülasyon yoğunluğu tespit edilen alanlarda zararlı ile kimyasal mücadele başlatılmış olup saha çalışmaları ve bilgilendirmeler devam etmektedir. İlçedeki üretim alanlarının geniş ve dağınık olması nedeni ile üreticilerin kendi ayçiçeği tarlalarında kontrollerini yaparak, zararlı ile karşılaşmaları durumunda vakit kaybetmeden ilaçlı mücadele yapmaları gerekiyor” diye konuştu.

Üreticileri uyaran Başkan Aktaş, "Ayrıca zararlının Polifag bir zararlı olması sebebiyle üreticilerimizin ayçiçeği tarlalarına sınır konumlarda bulunan mısır, yonca, şeker pancarı gibi ürünlerini de kontrol etmeleri gerekmektedir. Zararlının 1 gün içerisinde etki gösterdiği alan büyüklüğünün yüksek olması sebebiyle ilaçlamaların ivedi şekilde yapılması önem arz etmektedir. İlaçlı mücadele yapacak üreticilerimizin ayçiçeğinin çiçek döneminde bulunması nedeniyle ilaçlama yapılacak bölgedeki arıcılarımızı bilgilendirmesi ve ilaçlamalarını arıların aktif olmadığı saatlerde yapması ve kullanacakları ilaçların ruhsatlı olması gerekmektedir” dedi.