İnegöl Artvin Şavşat Kültür Evi hizmete açılıyor

2019 yılında temeli atılan İnegöl Artvin Şavşat Kültür Evi’nin açılışı 28 Mayıs Cumartesi günü saat 15.30’da gerçekleşecek.

İnegöl Şavşatlılar Derneği Başkanı Durmuş Aydın ve yönetimi, İnegöl basınını İnegöl Artvin Şavşat Kültür Evi’nde misafir etti.

İnegöl Artvin Şavşat Kültür Evi’ni basın mensuplarına tanıtan İnegöl Şavşatlılar Derneği Başkanı Durmuş ilçe halkını Cumartesi günkü açılışa davet etti.

Aydın yaptığı açıklamada, “2019 yılında temelini attığımız İnegöl Artvin Şavşat Kültür Evi bugün itibari ile tamamlanmış bulunmaktadır. Gerçekten çok güzel bir süreçten geçtik temelini attık İnegöl’ün her kesiminden destekler gördük rabbimize şükrediyoruz kaza bela olmadan binamızı tamamladık.28 Mayıs Cumartesi günü saat 15.30’da Bursa, Artvin ve İnegöl protokolünün katılımı ile açılışı yapacağız. İnegöl Artvin Şavşat Kültür Evi bizim derneğimizin İnegöl’e hediyesidir. Bu binanın yapımında İnegöl’ün her kesiminden katkılar aldık.” dedi

HER KESİME AÇIK

İnegöl Artvin Şavşat Kültür Evi’nin her kesime açık olduğunu belirten Durmuş Aydın “Bu binada folklor tiyatro eğitim, halk eğitim ile ortak çalışma herkese açık çalışmalar olacak. Bu binayı İnegöllüler olarak hep beraber kullanacağız. Cumartesi günüde kurdelesini keserek hizmete açacağız. İnegöl’ümüze hayırlı olsun açılışımıza tüm İnegöl halkımızı da davet ediyorum.” İfadelerini kullandı.