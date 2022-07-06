İNEGÖL AVM’DE TEMMUZ AYI ÇOK EĞLENCELİ VE DOLU GEÇECEK

Yenilenen yüzü ve açık hava AVM’si olmasının getirdiği ferah yapısıyla İnegöl AVM; Temmuz ayında özellikle çocuklar için birbirinden keyifli etkinlikler hazırladı. 16 Temmuz’da Maske Tasarım Atölyesi etkinliği, 17 Temmuz’da Canlı Müzik etkinliği, 23-24 Temmuz ‘da “Aslan” lisanslı çocuk etkinliği, 30-31 Temmuz’da Cemal Ustaoğlu Origami Atölyesi minik misafirlerle buluşacak.

Her zevke ve ihtiyaca yönelik alışveriş deneyimi sunan İnegöl AVM, özellikle okulların yaz tatilinde olması nedeniyle minik misafirlerine atölyeleri ve etkinlikleri ile eğlenceli bir Temmuz ayı programı hazırladı.

İnegöl AVM’de 16 Temmuz’da, 17:00 ile 20:00 saatleri arasında Maske Tasarım Atölyesi etkinliği; 5 yaş ve üzeri çocuklar için 5 seans şeklinde gerçekleşecek. 17 Temmuz’da Canlı Müzik etkinliği; 18:00, 19:00 ve 20:00 saatlerinde olmak üzere dört kişilik bir ekip tarafından yapılacak.

İnegöl AVM’de 23-24 Temmuz’da “Aslan” lisanslı çocuk etkinliği, 15.00,17.00 ve 19.00 saatlerinde 3 seans halinde yapılacak. Aslan çizgi filminin müzikli gösterisine tüm çocuklar etkinlik alanında katılabilecek. Gösteride farklı sorunlar için yeni araçlar hayal eden Aslan’ın merak ettiği konuları dedesinin yardımı ile çözdüğü hikayeleri yer alacak. 30-31 Temmuz’da Cemal Ustaoğlu Origami Atölyesi etkinlikleri 17:00 -20:00 saatleri arasında beşer seans olacak şekilde gerçekleşecek.

AÇIK HAVADA ALIŞVERİŞ KEYFİ…

Geniş yerli ve yabancı marka karmasıyla hizmet veren İnegöl AVM, açık hava AVM’si olmasının getirdiği ferah yapısıyla herkesi etkinliklere ve alışverişe bekliyor.

Türkiye’nin önde gelen ticari gayrimenkul yatırımcılarından FİBA Commercial Properties (FİBA CP) yatırımı olan İnegöl AVM ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.inegolavm.com.tr, FİBA Commercial Properties hakkında detaylara ise www.fibacp.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.