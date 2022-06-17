İnegöl'den ilk hac kafilesi yola çıktı

İnegöl'den ilk hac kafilesi yola çıktı

Pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyen Hac ibadeti için iki yıl sonra İnegöl’den ilk kafile bugün yola çıktı.
Pandemi nedeniyle iki senedir gerçekleştirilemeyen Hac İbadeti tekrar başladı.
Program sırasında duygusal anlar yaşanırken hacı adayları yakınlarına veda ederken gözyaşlarını tutamadı. Programda, ilahiler ve Kuran-ı Kerim okundu. Program sonunda 34 hacı adayı  İnegöl’den İstanbul’a hareket etti. İnegöl’den İstanbul Havaalanına giden ekip, buradan Medine’ye uçtular.

nevzat

nevzat

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
ÇALIŞTIĞI İŞYERİNİ SOYAN HIRSIZ TUTUKLANDI
ÇALIŞTIĞI İŞYERİNİ SOYAN HIRSIZ TUTUKLANDI
  1. GÜNDEM