İNEGÖL KÜLTÜRLER BULUŞMASINA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

35. Uluslararası Kültür Sanat Festivali kapsamında yurt dışından gelen halk dansları ekipleri, İnegöl Belediyesi organizasyonuyla düzenlenen gecede bir araya geldi.

İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği 35. Uluslararası Kültür Sanat Festivali sürüyor. Her gün farklı etkinlik ve eğlencelerin yer aldığı festival, aynı zamanda kültürlerin buluşmasına da vesile oluyor. Yurt dışından 9 farklı ülkeden halk dansları ekipleri ve delegasyonların geldiği festival kapsamında Salı akşamı çadır etkinlikleri ve yerel derneklerin halk dansları ekiplerinin gösterileri gerçekleştirildi. Gecenin finalinde ise yurt dışından gelen halk dansları ekipleri ve delegasyonların bir araya geldiği kültürler buluşması düzenlendi.

BOSNA HERSEK VE KASTAMONU ÇADIRLARI ZİYARET EDİLDİ

Belediye Başkanı Alper Taban, festivalin 4’üncü gününde düzenlenen etkinliklere beraberindeki heyetle birlikte katıldı. Çadır ziyaretleriyle başlayan festival programında kardeş şehir Bosna Hersek’in Donji Vakuf Belediye Başkanı Huso Susic ile beraber Bosna Hersek Kültür Derneği çadırı ziyaret edildi. Yöresel lezzetlerin ikram edilip oyunların oynandığı çadır etkinliğinde, daha sonra Kastamonulular Derneği çadırı ziyaret edildi.

YEREL EKİPLER GÖSTERİLERİYLE ALKIŞ TOPLADI

Çadır ziyaretleri sonrası Amfi Tiyatroda yerel derneklerin halk dansları ekiplerinin gösterileri gerçekleştirildi. İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ile birlikte; Ahıska Türkleri Kültür Derneği, Bal-Göç Kültür Derneği, Bayburtlular Kültür Derneği, Bitlisliler Kültür Derneği, Çerkes Adige Kültür Derneği, Ertuğrulgazi Kültür Derneği, Kafkas Folklor ve Kültür Derneği, Rumeli Kültür Derneği ve Şavşat Kültür Derneği ekipleri Amfi Tiyatroyu dolduran vatandaşlara gösterilerini sundular. Program sonunda Belediye Başkanı Alper Taban da sahneye davet edildi. Dernek yöneticilerine katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür plaketi ile hediye çekleri takdim edildi.

KÜLTÜRLER BULUŞMASI

Gecenin finalinde ise yurt dışından gelen ekipler ve delegasyonların katıldığı kültürler buluşması programı gerçekleştirildi. Grand Mavi’de yapılan programda, Başkan Alper Taban yurt dışından gelen ekiplerle tek tek görüşerek katılım belgelerini takdim etti. Konuk ekipler de Başkan Taban’a ülkelerinden getirdikleri hediyeleri sundular.

JÜRİ ÜYELERİ ONURE EDİLDİ

Kültürler buluşması programında Altın Mobilya Halk Dansları Yarışmasının Uluslararası düzeydeki jüri üyeleri de yer aldı. Program sırasında sahneye davet edilen jüri üyeleri; Prof. Dr. Bülent Kürtişoğlu, Özlem Kadiraga, Arman Nurmakhatuly, Abdurrahim Karademir ve Doç. Dr. Yağmur Arınlı’ya katkılarından dolayı teşekkür eden Başkan Taban, kendilerine hediye takdiminde bulundu.

GÖSTERİLER HERKESİN BEĞENİSİNİ KAZANDI

Sahnede konuklara hitaben bir konuşma da yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Sizleri şehrimizde ağırlamaktan son derece mutlu olduk. Her yıl düzenlediğimiz festivali bildiğiniz gibi son 2 yılda gerçekleştiremedik. Pandemi tehlikesinin bitmesiyle birlikte çok şükür yeniden festivalimizi düzenlemeye, bir araya gelebilmeye başladık. Daha önceki yıllarda yapılan festivallerimizde de farklı farklı ülkelerden misafirler ağırladık. Ancak pandemi sonrasında bu etkinliğin ve siz değerli misafirlerimizin gösterileri herkesin beğenisini kazandı” dedi.

FESTİVALLER ŞEHİRLERİN TANITIM ARACIDIR

Festivallerin aynı zamanda önemli bir tanıtım aracı olduğuna da dikkat çeken Başkan Taban, “Sizler davetimize icabet ederek şehrimizi de tanıma imkanı buldunuz. İnegöl şehri iyi bir sanayi ve ticaret şehri, iyi bir mobilya üreticisi şehir. Gastronomi anlamında da İnegöl’ün mutfağını tüm ülkemize ve dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz. Şehrimizin sizleri de ağırladığımız Oylat Kaplıcalarında inşallah bundan sonraki süreçte daha güzel işleryapmak istiyoruz. Özellikle oraları sizin de görmenizi istedik. Festivaller aynı zamanda tanıtım aracıdır. Sizlerin de burada kaldığınız sürede şehrimizi gözlemlediğinizi memnun kaldığınızı umuyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda da festival haricinde de sizleri şehrimizde ağırlamak istediğimizi bilmenizi istiyorum” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2022, 15:43