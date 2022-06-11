1994 yılı İnegöl lisesi mezunları, Belediye Başkanı Alper Taban ve Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa 'yı ziyaret ederek, İnegöl lisesi isminin tekrar geri verilmesini istedi.

1994 yılı İnegöl lisesi mezunları, geçtiğimiz yıllarda yıkılarak, yenisini yapan hayırseverin ismi verilen okulun yeniden İnegöl Lisesi isminin verilmesini talep ettiler. Ziyarette takdim edilen çiçek üzerine yazılan "İnegöl lisesiz olmaz" yazı dikkat çekti.