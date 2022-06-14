İNEGÖL'ÜN NABZI AÇILDI

Mobilyacı, köftesi, sanayisi, ekonomisi, tarım alanlarıyla ünlü İnegöl'de güçlü basın camiasına bir yenisi daha eklendi. İnegöl’ün Nabzı haber sitesi hizmete açıldı. 1 yıl önce faaliyete başlayan haber sitesi, dün düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Yakup Diricanlı, Bedirhan Üzülmez ve Okan Göktaş'ın ortaklığında hizmet veren sitenin
Açılışına AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Uslu, oda ve dernek başkanları, siyasi partilerin başkanları ile kalabalık davetliler katıldı.