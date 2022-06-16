İNEGÖL’DE 9 BİN 128 ÖĞRENCİ SINAVA GİRECEK

İnegöl’de hafta sonu yapılacak olan Temel Yeterlilik Sınavı(TYT) sınavı için 27 okulda 9 bin 128 öğrenci sınava girecek.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 3 milyon 243 bin 425 aday ile rekor başvurunun yapıldığı 2022 YKS'nin, şu ana kadar lojistik olarak ÖSYM'nin bir hafta sonunda gerçekleştirdiği en büyük sınav organizasyonu olduğunu belirtti.

Öte yandan İnegöl’de de hafta sonu gerçekleşecek sınavlar için hazırlıklar devam ediyor. İnegöl’de 27 okulda 9 bin 128 öğrenci sınav için ter dökecek.

Yetkililerin hafta sonu sınavın gerçekleşeceği okulların çevresinde gürültü yapacak faaliyetler konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

MÜTEAHHİTLERE HAFTA SONU UYARISI

Hafta sonu gerçekleşecek olan Temel Yeterlilik Sınavı(TYT) öncesi İnegöl’de ki müteahhitler uyarıldı. Sınav zamanında okul çevresindeki inşaat faaliyetlerinin durdurulması istendi. Çocukların sınav esnasında dikkatleri dağılmaması için sınav sürecinde inşaat faaliyetleri durdurulması istendi.

İnegöl Müteahhitler Derneği’ne gönderilen İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa imzalı yazıda “18-19 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ekte belirtilen okullarda gerçekleştirilecek olup, sınav günü her hangi bir aksaklığa mahal vermemek için okul çevresinde inşaat çalışmalarına ara verilmesi, bu kapsamda üyelerinize/müteahhitlerinize gerekli bildirmenin yapılması hususunda gereğini rica ederim.” İfadeleri yer aldı.