İNEGÖL’DE SOFRALARIN VAZGEÇİLMEZİ: İNEGÖL HINKAL MANTISI

İnegöl’de sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan ve aslen Kafkas kültürünün izlerini taşıyan İnegöl Hınkal Mantısı, şehrin gastro değerleri arasında öne çıkıyor.

İnegöl Belediyesi, şehrin tarihi ve kültürel varlıklarını, gelenek ve göreneklerini ayağa kaldırmak üzere geçtiğimiz yıl Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü uhdesinde başlattığı saha araştırması çalışmasını sürdürüyor. Bugüne kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış İnegöl’ün her bir metrekaresi, her bir köyü, mahallesi, sokağı mercek altına alınıyor. İnegöl’ü İnegöl yapan olguların gün yüzüne çıkarılması ve bu olguların kayıt altına alınarak gelecek nesillere birer bilgi mirası olarak bırakılması adına sürdürülen çalışma ile aynı zamanda göçlerle zenginleşen İnegöl Mutfağının lezzetleri de tanıtılıyor. Tüm bu çalışmalar Gastro İnegöl başlığı altında toplanırken, şehrin lezzetlerinin ünü de dilden dile yayılmaya devam ediyor.

GÜRCÜ KÜLTÜRÜNÜN EŞSİZ LEZZETİ: İNEGÖL HINKAL MANTISI

Göçlerle şehre gelen lezzetler, Gastro İnegöl’ü oluşturan önemli bir etken. Bu lezzetlerin önemli parçalarından biri de yüz yıla yakın süredir sofraları süsleyen ve aynı zamanda Gürcü Mantısı olarak da bilinen İnegöl Hınkal Mantısı. Hınkal, İnegöl’e yörede yaşayan Kafkas göçmeni vatandaşların armağanı olmuştur. Aslen Kafkasya’da ortaya çıkmış bir lezzet olan Hınkal, birçok farklı isimle anılabiliyor. Klasik orta sert bir hamur ile hazırlanan Hınkalda, iç harç olarak da kıyma ve soğan kullanılır. Etli mantı olarak da biline gelmektedir. Dinlenen hamur kare kare kesilerek pile şeklinde katlanır. Haşlanarak pişirilen Hınkal, yoğurt ve tereyağı ile kendine has sosu ile servis edilir.