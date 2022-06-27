İNEGÖL’DE YAZ KUR’AN KURSLARI BAŞLADI

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü talimatıyla her yıl okullardaki eğitim öğretim döneminin bitmesiyle başlayıp, yaz ayı boyunca devam eden Yaz Kur’an Kursları İnegöl’de başladı. Pandemi nedeniyle 2 yıldır yapılamayan Kur’an kurslarında binlerce çocuk ders başı yaptı. Öğrenciler, dini bilgilerin yanı sıra sosyal etkinliklere de katılacaklar.

Sosyal medya hesabından kursların başladığını ifade eden Din Görevlileri Derneği Başkanı Mehmet Nuri Memiş, “İmanlı nesil, işte geleceğimizin teminatı gençler... Yaz Kuran Kursları bugün itibariyle tüm yurtta başladı, Elhamdülillah, tüm yavrularımıza ve hocalarına bereketli bir eğitim öğretim süreci diliyorum, Hayırlı olsun” ifadesini kullandı.