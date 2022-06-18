İNEGÖL’DEKİ STK’LAR BİRLİK İÇİN BİR ARAYA GELDİ

İnegöl’deki kültür dernekleri İnegöl Manavlar Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin düzenlediği programda bir araya geldi. Toplantıda şehirde kültürel anlamda birlik ve beraberlik oluşturmak adına yapılması gerekeler masaya yatırıldı.

İnegöl’deki kültürel dernekler İnegöl’de birlik ve beraberlik oluşturmak adına bir araya geldi. İnegöl Manavlar Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltılı programda yapılacak çalışmalar ele alındı.

Toplantıda konuşan İnegöl Manavlar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Erdoğan Kızmaz, şunları söyledi: “Pandemiden önce ve pandemiden sonra olmak üzere hayatlarımızda çok önemli değişiklikler oldu. STK’lar olarak pandemiden önce çok güzel çalışmalar yapıyorduk. Pandemi nedeniyle herkes çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı. Pandemiden önce İnegöl Kent Konseyi çatısı altında sivil toplum çalışma grubumuz vardı. Biz orda İnegöl buluşuyor programları yapmaya başlamıştık. Şavşatlılar, Manavlar ve Abhaz Kültür Derneğimizin ev sahipliğinde 3 kez düzenlemiş ancak pandemiden dolayı ara vermiştik. Şimdi yeniden başlamak için bu toplantı bir vesile olmuş olur. Dernek olarak düşündük ki pandemi bittiğine göre bundan sonrası için yapılacak çalışmalarla ilgili istişare edelim dedik. Ortak değerimiz İnegöl’ümüz. Hepimiz birlikte İnegöl’üz. Birlikte hareket edersek güçlüyüz. Birlikte olduğumuz zaman İnegöl’ün sorunlarını çözer, katma değer üretiriz. İnanıyoruz ki İnegöl gerçekten her yönüyle Türkiye’yi temsil ediyor. Bundan sonra neler yapabilirizi konuşmak için bir araya geldik.”

İnegöl Kent Gönüllüleri Derneği Başkanı Ramiz Yiğit ise, “İnegöl’de kendi kültürlerini temsil eden birçok derneğimiz var. Biz de yakın zamanda İnegöl Kent Gönüllüleri Derneğini kurduk. İnegöl’ün hem geçmişini hem geleceğini kurtarmak adına bu derneğimizi kurduk. Geçmişteki adetlerimizi, geleneklerimizi yeniden sosyal hayata kazandırmak istiyoruz. Bir de İnegöl’ün geleceğini de kurtarmak istiyoruz. İnegöl’ün stratejik planı hazırlanması lazım. Bu kesinlikle yapılmıyor. İnegöl’ü korumak durumundayız.”şeklinde konuştu.