İNEGÖL’ÜN İLK RUH SAĞLIĞI MERKEZİ AÇILDI

Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel; T.C. Sağlık Bakanlığının 2011 yılında uygulamasını başlattığı Toplum Ruh Sağlığı Merkezi modeli kapsamında kurulan ve önümüzdeki haftalarda faaliyete geçecek olan İnegöl Fehmi Tanrıkulu Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde açılış öncesi incelemelerde bulundu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Mülkiyeti İnegöl Belediyesine ait olan ve Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsisli taşınmaz üzerine 784 metrekare kapalı alanlı hayırsever Tanyapı İnşaat Ltd. Şti. tarafından yapılan ve Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel’in girişimleri ile kurulan İnegöl Fehmi Tanrıkulu Toplum Ruh Sağlığı Merkezi çok yakında faaliyetlerine başlayacak.

Faaliyete geçmeden önce yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Milletvekili Gürel; “İnegöl Fehmi Tanrıkulu Toplum Ruh Sağlığı Merkezimizde tedavi ve takiplerinde zorluk yaşanılan ağır ruhsal hastalığının sebep olduğu yeti yitimi ile toplumdan kopan hastaların yeniden topluma kazandırılmasını hedefliyoruz. Böylece hastalığın hem kişiye hem de sosyal çevresine getirdiği maddi ve manevi yıkımın da önüne geçebilmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Hali hazırda Türkiye’de 147 ve Bursa’da 5 Toplum Ruh Sağlığı Merkezi olduğunu ve 6. merkezin de İnegöl’e açıldığını belirten Milletvekili Gürel; ülkemizde önceleri depo hastane olarak adlandırılan ve hedef hasta grubunun şehir merkezlerinin dışında, gözlerden uzak, sosyal ortama izole bir şekilde bakılmasını içeren hastanelerin olduğunu; günümüzde ise Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri ile yine AK Parti iktidarı döneminde yeni bir modele geçildiğini kaydetti.

Milletvekili Gürel “Ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinin tedavi etkinliği uzun zamandır tartışıla gelmiştir. Bu kurumların hastaya yeterince faydalı olmadığı görüşünde birleşen uzmanlar yeni bir modelin hayata geçmesine katkı sağlamışlardır. Toplumdan izole bir şekilde yaşayan hastaların, toplumdan ayrıştırılmalarının daha da zararlı olduğu ve tamamen birçok beceriden yoksun bir hale geldikleri ortadadır. Bu hastalar sürekli olarak yönlendirilmeye ve aktif kalmaya muhtaçtırlar. Ayrıca ilaç kullanan ve tedavisi düzensiz olan hastaların da günlük takibi açısından faydalı olacak bir sisteme ihtiyaçları vardır. Hastaların toplumla entegre olması, toplumun da bu hastalarla entegre olması gerektiği fikri ortaya çıkmış ve bunu sağlamak için temelleri atılan kurum Toplum Ruh Sağlığı Merkezi olmuştur. Bu fikrin öncülüğünü de yine AK Parti iktidarımızda Sn. Cumhurbaşkanımız liderliğinde Sağlık Bakanlığımız yapmıştır. Bu merkezler alt yapı sağlanmasının yanı sıra eğitim faaliyetlerini de üstlenmiştir. Hastaların tedavi hizmetlerini düzenli olarak alabilmeleri, günlük hayatlarına mümkün olduğu ölçüde dönebilmeleri ve psikiyatrik rehabilitasyonlarının sağlanması amaçlanmaktadır” dedi.

İnegöl için bir ilk olan İnegöl Fehmi Tanrıkulu Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nin önemine dikkat çeken Milletvekili Gürel “Amacımız hem hastanın kendisi hem de bakım veren yakını için yaşam kalitesini artırmak, hastaneye yatışları azaltmak, gerektiğinde evde sağlık hizmetleri uygulamasına entegre bir şekilde hastaneye yatmadan yaşadıkları ortamda tedavinin devamlılığını sağlamak ve bu hastaları topluma kazandırmaktır. Böylesine önemli bir misyonu hayata geçirecek olan merkezimizin şimdiden milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesile ile de başta hayırseverler olmak üzere emeği geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.