İNEGÖL’ÜN KAFKASYA’DAN ARMAĞAN LEZZETİ: İNEGÖL BÜKME MANTISI

İnegöl’ün göçlerle zenginleşen yemek kültürü, pek çok farklı bölgeden derlenen lezzetleri ile dikkat çekiyor. Kafkas kültürünün şehre armağanı olan lezzetlerden biri de aynı zamanda “İnegöl Çerkez Mantısı” olarak da bilinen İnegöl Bükme Mantısı…

İnegöl Belediyesi, şehrin tarihi ve kültürel varlıklarını, gelenek ve göreneklerini ayağa kaldırmak üzere geçtiğimiz yıl Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü uhdesinde başlattığı saha araştırması çalışmasını sürdürüyor. Bugüne kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış İnegöl’ün her bir metrekaresi, her bir köyü, mahallesi, sokağı mercek altına alınıyor. İnegöl’ü İnegöl yapan olguların gün yüzüne çıkarılması ve bu olguların kayıt altına alınarak gelecek nesillere birer bilgi mirası olarak bırakılması adına sürdürülen çalışma ile aynı zamanda göçlerle zenginleşen İnegöl Mutfağının lezzetleri de tanıtılıyor. Tüm bu çalışmalar Gastro İnegöl başlığı altında toplanırken, şehrin lezzetlerinin ünü de dilden dile yayılmaya devam ediyor.

KAFKASYA’DAN ARMAĞAN: İNEGÖL BÜKME MANTISI

Göçlerle şehre gelen lezzetler, Gastro İnegöl’ü oluşturan önemli bir etken. Bu lezzetlerin önemli parçalarından biri de İnegöl Çerkez Mantısı olarak da bilinen İnegöl Bükme Mantısı. Bir nevi cevizli mantı olarak da biline gelmektedir.

Bükme Mantı, İnegöl’e yörede yaşayan Kafkas kültürünün armağanı olmuştur. Yüz yıla yakın bir süredir sofraları süsleyen bu lezzet, klasik orta sert bir mantı hamuru hazırlanarak; ceviz, bol soğan ve salça ile harmanlanan bir harç elde edilir. Hamur açılarak daire şeklinde kesilir. Cevizli harç eklenerek kendine has bir bükme şekli verilir. Haşlanarak pişirilen İnegöl Bükme Mantısı, tereyağı ve kendine has sosu ile servis edilir. Lezzetiyle damaklarda eşsiz bir tat bırakan İnegöl Bükme Mantısı, tadına bakanların bir daha asla unutamayacağı bir deneyim sunar. Kafkasların kokusunu İnegöl’e getiren bu lezzet, hemen her hanede sofraları süsler. Ayrıca İnegöl Belediyesi’nin şehrin lezzetlerini yaşattığı İnegöl Mutfağının da vazgeçilmez sunumlarından biridir.