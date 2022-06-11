İnegöl’ün köfte heykeli belgesel oldu

İnegöl’de 2013 yılında yapılan ve OSB kavşağına konumlandırılan çatala batırılmış köfte heykeli belgesele konu oldu.

2013 yılında İnegöl’ün girişi olan OSB kavşağına konumlandırılan köfte heykeli ile İnegöl köftesinin tanıtımı amaçlanmıştı.

Hatta dönemin Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Türkiye Daimi Temsilcisi Mark Lewis'in Bursa ziyareti sırasında fotoğraflanmış, sonrasında da heykelinin fotoğrafı, kurumun internetteki Türkiye sayfasına konulmuştu.

OSB köprülü kavşağı yapımı sırasında köfte heykeli sökülmüştü.

Bir dönem İnegöl’de sürekli gündem malzemesi olan köfte heykeli dijital platform olan GAİN TV’de belgesele konu oldu.

Gain TV’de Aslı İnandık, bu hafta yayınladıkları 3. Bölümde Heykel Mi? - İnegöl / Köfte - Zeytin / Gemlik konu başlığı ile İnegöl Köfte heykelinin izini sürdüler.

SAVAŞIN ARASINDA KALDI

GAİN TV’de yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı “bu hafta İnegöl’de şehirde karmaşa yaratan fakat kimsenin hayatına da dokunmayan İnegöl’ün sembolü köfte heykelinin izlerini sürüyor. İnegöl’de köfteciler ve mobilyacılar savaşının arasında kalan Aslı İnandık’ın karşısına bir de köftenin baş rakibi olan zeytin heykeli ekleniyor.