İnegöl'ün sorununu MHP’li milletvekili çözdü

Milliyetçi Hareket Partisi'nin İnegöl'de gerçekleştirdiği 'Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma' toplantısında vatandaşların gündeme getirdiği maden ocağı sorunu, MHP Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu'nun Ankara'daki çalışmasıyla çözüme kavuşturuldu.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin 12 Haziran'da

Beşinci Mevsim Kültür ve Sanat Merkezi'nde; MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, MYK Üyesi Fevzi Zırhlıoğlu, MDK Üyesi Muhammet Tekin ve Bursa İl Başkanı M. Cihangir Kalkancı'nın katılımlarıyla gerçekleştirdiği programda vatandaşların sorunları da dinlendi. Kırsal Osmaniye ve Yeniyörük mahallelerinden toplantıya katılan vatandaşlar, mahallelerine maden ocağı yapılacağını ve sürecin ihale aşamasında olduğunu belirtti. Mahalle sakinleri tarafından insan sağlığına ve doğaya zarar verebileceği endişesiyle bu maden ocağının açılmaması gerektiği savunuldu. Konu ile ilgili MHP'li heyetten vatandaşlar yardım istedi.

MHP Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu, Ankara'ya dönünce İnegöllü vatandaşların talepleri doğrultusunda temaslar kurdu. Kurulan temaslar ve yapılan istişareler sonucunda, maden ocağı ile ilgili ihale aşamasında olan süreç iptal edildi.

Konu ile alakalı açıklamalarda bulunan MHP İlçe Başkanı Aytekin Torun şu ifadeleri kullandı;

"Bursa milletvekilimiz Hidayet Vahapoğlu, aylar önce ilçemizi ziyaret ettiğinde ham madde soru ile ilgili ciddi bir şikayet gelince çalışma yaparak ihracat yasağının gelmesine vesile olmuştu. Biz o dönemde açıklama yaparak, Milliyetçi Hareket Partisi'nin vatandaşların derdi ile dertlendiğini belirtmiştik. Bir kez daha kadrolarımızla gurur duyduk ve İnegöllü vatandaşlarımıza mahcup olmadık. 12 Haziran'da gerçekleştirdiğimiz programda sayın vekilimiz Vahapoğlu'na iletilen maden ocağı ile alakalı sorun, vekilimizin çalışmasıyla çözüme kavuşturuldu. İhale aşamasındaki süreç iptal edildi. Yeniyörük ve Osmaniye mahallelerindeki vatandaşlarımız konunun çözümüyle derin bir nefes aldı. Tekrar belirtmek isterim ki vatandaşlarımız ülkücü kadrolara güvensin ve inansın. Ben bu vesile ile sayın genel sekreterimiz İsmet Büyükataman'a ve vekilimiz Hidayet Vahapoğlu'na çok teşekkür ederim. Şehrimiz, ve ülkemiz menfaatleri doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2022, 12:36