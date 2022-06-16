İNEGÖL’ÜN TARIMI MASAYA YATIRILDI

Bursa Tarım A.Ş. tarafından İnegöl’de tarıma ilişkin toplantı düzenlendi. İnegöl’deki tarım ve hayvancılıkla ilgili kurum kuruluşların yetkililerinin katıldığı toplantıda İnegöl tarımın geleceği masaya yatırıldı.

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan’ın ev sahipliğinde, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Tarım Komisyonu Başkanı Selahattin Külcü ve komisyon üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda İnegöl’deki tarım ve hayvancılıkla ilgili kurum ve kuruluşların yetkililerinin talepleri dinlendi.

Görüşmeler neticesinde İnegöl’de lisanslı depo, tarım ve süt ürünlerinin işlenebileceği ihtisas osb tarzında yatırımlar, İnegöl’de ekimi gerçekleştirilen aromatik bitkilerin çeşitlendirilmesi hususları ele alındı.

Toplantıya ilişkin önümüzdeki günlerde kapsamlı bir rapor hazırlanarak eylem planı oluşturulacak.