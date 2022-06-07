İNESMEK’İN ESERLERİ BURSA’DA GÖRÜCÜYE ÇIKTI

İNESMEK kursiyerlerinin hazırladığı eserler, “Karma Yağlı Boya, Üç Boyutlu Kağıt Rölyef ve Dekoratif Kiremit Sergisi” ile Bursa’da Tayyare Kültür Merkezinde görücüye çıktı.

İnegöl Belediyesi’nin her yıl binlerce kişiye eğitim ve hizmet sunduğu Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarında (İNESMEK), 2021-2022 eğitim öğretim yılında kursiyerler ve usta öğreticiler tarafından hazırlanan eserler, Bursa’da görücüye çıktı. İNESMEK Kursiyerlerinin hazırladığı “Karma Yağlı Boya, Üç Boyutlu Kağıt Rölyef ve Dekoratif Kiremit Sergisi” Tayyare Kültür Merkezi Cemal Nadir Güler Sanat Galerisinde düzenlenen törenle izlenime sunuldu. Aynı anda merkezde “Bursa Türk Kültürü Mirası Plastik Sanatlar Projesi Sergisi” açılışı da yapılırken, her iki serginin açılışına sanatseverlerin ilgisi yoğun oldu.

10 HAZİRAN’A KADAR AÇIK KALACAK

Açılışı yapılan sergide İNESMEK kursiyerlerinin hazırladığı 25 yağlı boya ve 54 rölyef ile kiremit olmak üzere toplam 79 ürün sergilenmeye başladı. Sergi Tayyare Kültür Merkezi Cemal Nadir Güler Sanat Galerisinde 10 Haziran Cuma gününe kadar açık kalacak.

ŞEHRİMİZ ADINA KIYMETLİ ÇALIŞMALAR

Sergi açılışında bir selamlama konuşması yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Bugün bizler adına güzel bir gün. İnegöl’ümüzde yaptığımız çalışmaları ilçe halkımızla paylaşıyoruz ama bugün Bursa özelinde buradaki sanatseverlere eserlerimizi sunmuş olacağız. Aslında bugün 2 sergi açılışını gerçekleştiriyoruz. Özellikle Bursa’mızın Türk Dünyası Başkenti olması, beraberinde bu ambiyansın ve havanın aslında tüm şehre yayılıyor olması şehrimiz adına büyük bir kazanç. Bu konuda yapılan çalışmaları hem takdir ediyoruz hem de aynı zamanda kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği olan tüm paydaşlara teşekkür ediyoruz. Bunlar şehrimiz adına kıymetli çalışmalar” dedi.

“GELENEKSEL SANATLAR VE EL SANATLARI, BİZLERİ GEÇMİŞİMİZLE BÜTÜNLEŞTİREN ÖNEMLİ BAĞLARDIR”

İnegöl’ün daha çok sanayi yönüyle ön plana çıktığını hatırlatan Başkan Taban, “Beraberinde son dönemde gastronomi anlamında yaptığımız çalışmaların dikkat çektiğini de ifade etmek isterim. İnegöl bir köfteden daha fazlası diyoruz ve İnegöl Köftesinden cesaretle çıktığımız bu yolda İnegöl Gastronomisini tüm ziyaretçilerimize deneyimletmek istiyoruz. Bir taraftan da şehrimizin en önemli kaynağı insan kaynağı. Şehrimizdeki nitelikli insan gücü güzel işler ortaya koyuyor. Burada gördüğünü geleneksel sanatların yaşatılması adına yapılan güzel eserleri de arkadaşlarımız kıymetli hocalarımız nezaretinde hayata geçirdiler. Bugün de bu merkezde sanatseverlerle buluşturmuş olduk. Geleneksel sanatlar ve el sanatları, bizleri geçmişimizle bütünleştiren önemli bağlardır. Bu manada da bizler için kültürel bir miras elde etmek değerindeyken, gelecek adına da geçmişin izlerini taşıyan değerler olarak karşımıza çıkıyor. Ben sergide emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Açılan her iki serginin de hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

“KÜLTÜR VE SANAT, BİR TOPLUMUN CAN DAMARLARIDIR”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halide Serpil Şahin ise “Kültür ve sanat, bir toplumun can damarlarıdır. Türk milleti olarak binlerce yıllık geçmişimize baktığımızda; Orta Asya’dan Avrupa’ya uzanan, atalarımızdan bize miras kalan çok geniş bir kültür havzasına sahip olduğumuzu görmekteyiz. Ecdadımız bizlere muhteşem bir tarih, muhteşem bir kültür ve muhteşem bir medeniyet mirası bırakmıştır. Bizlere düşen bu mirası koruyup geleceğe taşımak ve yeni yerlere ulaşıp insanlığa armağan etmektir. Şehirlerin, dolayısıyla da ülkemizin kalkınmasında, dış dünyada adımızın duyulmasında kültürel ve sanatsal faaliyetlerin öneminin çok büyük olduğunu görüyoruz. Bursa olarak sanayide, tarımda, turizmde ülkemizin geleceğine katkıda bulunurken, kültür ve sanat faaliyetlerinde de Bursa’mızın öncü şehirlerden olduğuna inanmaktayız. Sergimizin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek serginin açılışı gerçekleştirildi. Ardından, her iki sergi de gezilerek eserler ilgiyle incelendi.