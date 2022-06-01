İNGİLİZCE GECESİNE YOĞUN İLGİ

İnegöl İshakpaşa İlkokulu öğrencileri Beşinci Mevsim Kültür Merkezinde düzenlenen İngilizce Gecesi ile izleyicilere harika bir gece yaşattı.

İngilizce gecesi öğrencilerin şimdiye kadar yaptığı etkinliklerin resimlerini içeren bir video ile başladı. Öğrenciler yıl içerisinde öğrendikleri İngilizce şarkıları ve gösterilerini büyük bir heyecanla sundular.

Milli Eğitim Şube Müdürü Fırat Korkmaz'ın yanı sıra YDS Kurum Müdürü Murat Gündüz de geceye katıldı. Seyircilerin coşkulu alkışları eşliğinde yabancı dil ziyafeti keyifle izlendi.

En son müzikalle kapanış yapılan gecede öğrenciler davetliler tarafından ayakta alkışlandı. Gecenin en büyük alkışı ise, İngilizce öğretmenleri Kübra Coşkun ve Aysun Türkoğlu aldı.