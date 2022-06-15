İTALYA’YA GİDEN ÖZEL ÖĞRENCİLERDEN DOĞRU’YA ZİYARET

İtalya’daki Erasmus+ stajından dönen özel öğrencileri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru’yu makamında ziyaret etti.

Ömer Osman Çağlayan Özel Eğitim Meslek Okulu’nun Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim öğrencisi ve Personel Hareketliliği Projeleri kapsamında hazırladığı ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilerek hibe desteği verilen “2019-1-TR01-KA102-065142” numaralı “Engellilerimiz Hizmet Sektöründe Çalışmak İçin Avrupa’da Meslek Öğreniyor” isimli projenin ikinci hareketliliği için 19 Mayıs 2022 tarihinde İtalya’ya staja giden özel eğitim öğrencileri, İnegöl’e dönmelerinin ardından ilk protokol ziyaretlerini İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru’ya gerçekleştirdiler.

Ziyarete, Okul Müdürü Mustafa Öztürk, Müdür Yardımcısı İbrahim Debre, alan şefi ve meslek dersi öğretmeni Mehmet Şah Marhan’ın yanı sıra projenin ikinci hareketliliği kapsamında görevli öğretmenlerinin refakatinde İtalya’nın Reggio Calabria şehrinde 14 gün süreli staj eğitimi alan özel eğitim öğrencileri de katıldı.

Erasmus+ projeleri ve ikinci hareketlilik hakkında bilgiler veren Okul Müdürü Mustafa Öztürk,“Projeyi okul yöneticileri ve öğretmenler olarak özel eğitim öğrencilerimize farklı olarak neler kazandırabiliriz düşüncesiyle yola çıkarak hazırladık. Erasmus+ projemizin birinci hareketliliği kapsamında 5 öğrencimiz 3 öğretmenimizin refakatinde Almanya’nın Başkenti Berlin’de 28 Kasım 2021 - 11 Aralık 2021 tarihleri arasında mesleki eğitim stajına devam etmişlerdi. Projemizin ikinci hareketliliği kapsamında 5 öğrencimiz 3 öğretmenimizin refakatinde İtalya’nın Reggio Calabria şehrinde 19 Mayıs 2022 - 02 Haziran 2022 tarihleri arasında mesleki eğitim stajına devam ettiler. Mesleki staj faaliyetini İtalya’daki partnerimiz Bombo Bar Pinu 80 S.R.L.S. isimli kurum organize etti. Staj sürecinde öğrencilerimizin mesleğe yönelik bilgi beceri ve davranışları kazanmalarının yanısıra, seyahat için hazırlık yapabilme, bağımsız olarak seyahat etme, kullandığı giysilerini temiz ve özenli kullanma, evinden uzakta konaklama, kendi başına kişisel ihtiyaçlarını karşılama, eğitim faaliyetleri ile beraber kültürel etkinliklere katılma, grup davranışlarına göre istenilen davranışları gerçekleştirme yeteneklerini de geliştirdiklerini gözlemledik. Aslında proje üretip gerçekleştirmek okulumuzda kurum kültürü haline geldi. 2019 yılında da yine Erasmus+ programı kapsamında Avusturya Bregenz ve Almanya Berlin’de 14’er günlük staj faaliyetleri için her hareketlilikte 8 öğrenci olmak üzere toplam 16 öğrencimizi staj eğitimine götürmüştük” dedi.

Mustafa Öztürk, “Proje sürecinde bize her türlü desteği veren İlçe Milli Eğitim Müdürümüze de bu vesileyle kurumum adına teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru da; “Özel öğrencilerimizin kişisel ve mesleki gelişimlerine büyük katkı sağladığına inandığımız bu tür projelerin artarak devam etmesi en büyük dileğimiz. Ömer Osman Çağlayan Özel Eğitim Meslek Okulumuz bu tür projeleri ile ön plana çıkan okullarımızdan biri ve milli eğitim müdürlüğü olarak bu durumu çok önemsiyoruz. İtalya’nın Reggio Calabria şehrinde yaptıkları 14 günlük mesleki stajlarını tamamlayan ve bugün de kazanımlarını bizimle paylaşmak için ziyaretimize gelen özel öğrencilerimizi ve bu projenin hazırlanmasında ve yürütülmesinde emeği geçen tüm yönetici ve öğretmenlerimizi tebrik ediyor, özel öğrencilerimiz için verdikleri emeklerden ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaretin son kısmında özel öğrenciler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru’ya İtalya’dan getirdikleri ve okuldaki atölyelerde ürettikleri hediyeleri takdim ettiler.